РФ масовано атакували дрони: під удари потрапили нафтобази і заводи, у Твері є загиблий (відео)

В ніч на 6 січня різні регіони Росії масовано атакували невідомі дрони. Під ударом були нафтобази, нафтопереробні заводи, компресорна станція та підшипниковий завод, а у Тверській області від падіння уламків загинув росіянин.

Про атаку БПЛА на РФ повідомило 6 січня російське Міністерство оборони. У відомстві країни-агресорки заявили, що протиповітряна оборона нібито збила чи перехопила 129 безпілотних літальних апаратів.

Найбільше дронів, за даними Міноборони РФ, було збито над Брянською областю — 29 штук. Над Бєлгородською областю нібито збито чи перехоплено 15 БПЛА, над Ярославською — 13, над Новгородською — 10, над Смоленською — 9, над Курською та Пензенською — по 7, над Тверською областю та Республікою Башкортостан — по 6, над Астраханською та Ростовською областями — по 5, над Калузькою — 4, над Московським регіоном, Ленінградською та Орловською областями — по 2 БПЛА, а також по одному над Воронезькою, Костромською, Тульською, Тамбовською, Рязанською областями, Республікою Татарстан і над тимчасово окупованим Кримом.

Відео дня

Українське командування на момент публікації новини не коментувало дронову атаку на російські регіони.

Атака БПЛА на РФ: вибухи в Ленінградській області

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявляв про падіння уламків подавленого РЕБ БПЛА біля села Бережки, зокрема на території компресорної станції. За його словами, постраждалих і загрози виникнення пожежі не було.

Атака БПЛА на РФ: удар по заводу в Пензі

В Пензі, за висновками аналітиків російського медіа Astra, було атаковано територію ЗАТ "Вантажне автотранспортне підприємство-2". На думку OSINT-аналітика видання, дрон орієнтовно влучив у об'єкт, що знаходиться на території ЗАТ "ВАТП-2" у мікрорайоні Шуїст. Це підприємство в основному займається орендою та управлінням власним або орендованим нежитловим нерухомим майном. На його території орендують приміщення різні компанії, і куди саме влучив безпілотник — невідомо.

В Пензі БПЛА могли бути націлені на автотранспортне підприємство Фото: ASTRA

Місцеві жителі також повідомляли про атаку дронів на Пензенський підшипниковий завод вночі 6 січня.

За даними OSINT-аналітиків Exilenova+, під атакою у Пензі був також завод ПАТ "Біомінтез", який є одим із найбільших виробників лікарських засобів на російському фармацевтичному ринку.

Атака БПЛА на РФ: вибухи в Башкортостані

Telegram-канал Exilenova+ публікував відео вибухів у Стерлітамаку в Башкортостані вночі 6 січня. За інформацією Supernova+, в місті було зафіксовано понад 6 "прильотів".

Під атакою БПЛА у РФ була нафтобаза в Усмані

OSINT-аналітики російського медіа Astra стверджують, що в місті Усмані Липецької області після удару БПЛА горить ТОВ "Усманська нафтобаза", розташоване в селі Стрілецькі хутори. За даними аналітиків, відео пожежі знято на вулиці Залізничній з точки за 1,9 км від нафтобази.

Це підприємство займається продажем, зберіганням і перевалкою нафтопродуктів і надає послуги з перевезення продукції власним автотранспортом.

Загоряння на промисловому об'єкті в Усманському окрузі підтвердив губернатор Липецької області Ігор Артамонов. За його словами, попередньо жертв і постраждалих немає.

В Усмані метою атаки могла бути нафтобаза Фото: ASTRA

Атака БПЛА на Тверську область РФ

Метою атаки на Твер, за даними аналітиків Astra, міг бути Тверський вагонобудівний завод — одне з провідних підприємств залізничного машинобудування в РФ, що розташований у кілометрі від житлового будинку, на який впали уламки безпілотника. Тимчасово виконувач обов'язків губернатора Тверської області Віталій Корольов заявив, що через попадання уламка БПЛА в будинок загинув один його житель і були поранені ще двоє.

Метою атаки дронів на Твер міг бути вагонобудівний завод Фото: ASTRA

Атака дронів на РФ: вибухи в Ярославлі

Російське медіа Astra із посиланням на читачів повідомило також про численні вибухи в Ярославлі в районі "Нефтестрой", де розташовані нафтопереробний завод і нафтобаза.

Про те, що безпілотники атакували Росію, росЗМІ та моніторингові канали почали писати вночі 6 січня. Близько 02:00 на вибухи поскаржилися мешканці Пензи та Твері. Монітори повідомляли, що у Пензі попередньо було атаковано завод, а у Твері уламки впали на житловий будинок. У Липецькій області під атакою була нафтобаза, а також під ударом було місто Стерлітамак у Башкортостані, де розташований великий нафтохімічний завод.

Нагадаємо, ввечері 4 січня БПЛА атакували місто Єлець у Липецькій області РФ. Спалахнула пожежа на заводі "Енергія", що спеціалізується на розробці та виробництві автономних джерел живлення.