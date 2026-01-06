РФ массированно атаковали дроны: под удары попали нефтебазы и заводы, в Твери есть погибший (видео)

В ночь на 6 января разные регионы России массированно атаковали неизвестные дроны. Под ударом были нефтебазы, нефтеперерабатывающие заводы, компрессорная станция и подшипниковый завод, а в Тверской области от падения обломков погиб россиянин.

Об атаке БПЛА на РФ сообщило 6 января российское Министерство обороны. В ведомстве страны-агрессора заявили, что противовоздушная оборона якобы сбила или перехватила 129 беспилотных летательных аппаратов.

Больше всего дронов, по данным Минобороны РФ, было сбито над Брянской областью — 29 штук. Над Белгородской областью якобы сбито или перехвачено 15 БПЛА, над Ярославской — 13, над Новгородской — 10, над Смоленской — 9, над Курской и Пензенской — по 7, над Тверской областью и Республикой Башкортостан — по 6, над Астраханской и Ростовской областями — по 5, над Калужской — 4, над Московским регионом, Ленинградской и Орловской областями — по 2 БПЛА, а также по одному над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Рязанской областями, Республикой Татарстан и над временно оккупированным Крымом.

Украинское командование на момент публикации новости не комментировало дроновую атаку на российские регионы.

Атака БПЛА на РФ: взрывы в Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял о падении обломков подавленного РЭБ БПЛА возле села Бережки, в частности на территории компрессорной станции. По его словам, пострадавших и угрозы возникновения пожара не было.

Атака БПЛА на РФ: удар по заводу в Пензе

В Пензе, по выводам аналитиков российского медиа Astra, была атакована территория ЗАО "Грузовое автотранспортное предприятие-2". По мнению OSINT-аналитика издания, дрон ориентировочно попал в объект, находящийся на территории ЗАО "ВАТП-2" в микрорайоне Шуист. Это предприятие в основном занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. На его территории арендуют помещения разные компании, и куда именно попал беспилотник — неизвестно.

В Пензе БПЛА могли быть нацелены на автотранспортное предприятие Фото: ASTRA

Местные жители также сообщали об атаке дронов на Пензенский подшипниковый завод ночью 6 января.

По данным OSINT-аналитиков Exilenova+, под атакой в Пензе был также завод ПАО "Биоминтез", который является одним из крупнейших производителей лекарственных средств на российском фармацевтическом рынке.

Атака БПЛА на РФ: взрывы в Башкортостане

Telegram-канал Exilenova+ публиковал видео взрывов в Стерлитамаке в Башкортостане ночью 6 января. По информации Supernova+, в городе было зафиксировано более 6 "прилетов".

Под атакой БПЛА у РФ была нефтебаза в Усманье

OSINT-аналитики российского медиа Astra утверждают, что в городе Усмань Липецкой области после удара БПЛА горит ООО "Усманская нефтебаза", расположенное в селе Стрелецкие хутора. По данным аналитиков, видео пожара снято на улице Железнодорожной с точки в 1,9 км от нефтебазы.

Это предприятие занимается продажей, хранением и перевалкой нефтепродуктов и предоставляет услуги по перевозке продукции собственным автотранспортом.

Возгорание на промышленном объекте в Усманском округе подтвердил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, предварительно жертв и пострадавших нет.

В Усманье целью атаки могла быть нефтебаза Фото: ASTRA

Атака БПЛА на Тверскую область РФ

Целью атаки на Тверь, по данным аналитиков Astra, мог быть Тверской вагоностроительный завод — одно из ведущих предприятий железнодорожного машиностроения в РФ, расположенный в километре от жилого дома, на который упали обломки беспилотника. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев заявил, что из-за попадания обломка БПЛА в дом погиб один его житель и были ранены еще двое.

Целью атаки дронов на Тверь мог быть вагоностроительный завод Фото: ASTRA

Атака дронов на РФ: взрывы в Ярославле

Российское медиа Astra со ссылкой на читателей сообщило также о многочисленных взрывах в Ярославле в районе "Нефтестрой", где расположены нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза.

О том, что беспилотники атаковали Россию, росСМИ и мониторинговые каналы начали писать ночью 6 января. Около 02:00 на взрывы пожаловались жители Пензы и Твери. Мониторы сообщали, что в Пензе предварительно был атакован завод, а в Твери обломки упали на жилой дом. В Липецкой области под атакой была нефтебаза, а также под ударом был город Стерлитамак в Башкортостане, где расположен крупный нефтехимический завод.

Напомним, вечером 4 января БПЛА атаковали город Елец в Липецкой области РФ. Вспыхнул пожар на заводе "Энергия", специализирующемся на разработке и производстве автономных источников питания.