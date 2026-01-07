РФ вдарила "Шахедами" по Дніпру: семеро постраждалих, численні пожежі та руйнування

Внаслідок російської атаки на Дніпро постраждали щонайменше семеро осіб, двоє з яких — діти. Пошкоджено студентський гуртожиток.

Окупанти вдарили по житлових будинках та навчальних закладах міста, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"За попередньою інформацією, відомо про сімох постраждалих. Двоє з них — діти. Здебільшого у людей гостра реакція на стрес, але є й осколкові поранення. Міські лікарні надають допомогу", — написав Філатов.

Він уточнив, що понад 10 багатоповерхівок зазнали ушкоджень через удари "Шахедів", зокрема потрощено декілька сотень вікон та мережу опалення біля одного з будинків. Поряд з багатоповерхівками чимало згорілих автомобілів.

"Водночас є руйнування у профтехучилищі, де навчають на слюсарів та кондитерів. Пожежу там загасили, але пошкоджено майстерню та студентський гуртожиток. Зачепило також два дитячі садочки та одну зі шкіл", — зазначив Філатов.

Відео дня

Він наголосив, що міська влада продовжує збирати інформацію про решту руйнувань.

Нагадаємо, ввечері 6 січня ЗС РФ атакували Дніпро ударними дронами типу "Шахед".

5 січня ЗС РФ атакували "Шахедами" Дніпро, пошкодивши підприємство, автомобілі та лінію електропередач.