РФ ударила "Шахедами" по Днепру: семеро пострадавших, многочисленные пожары и разрушения

В результате российской атаки на Днепр пострадали по меньшей мере семь человек, двое из которых — дети. Повреждено студенческое общежитие.

Оккупанты ударили по жилым домам и учебным заведениям города, сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

"По предварительной информации, известно о семи пострадавших. Двое из них — дети. В основном у людей острая реакция на стресс, но есть и осколочные ранения. Городские больницы оказывают помощь", — написал Филатов.

Он уточнил, что более 10 многоэтажек получили повреждения из-за ударов "Шахедов", в частности разбито несколько сотен окон и сеть отопления возле одного из домов. Рядом с многоэтажками немало сгоревших автомобилей.

"В то же время есть разрушения в профтехучилище, где учат на слесарей и кондитеров. Пожар там потушили, но повреждены мастерская и студенческое общежитие. Задело также два детских сада и одну из школ", — отметил Филатов.

Он отметил, что городские власти продолжают собирать информацию об остальных разрушениях.

Напомним, вечером 6 января ВС РФ атаковали Днепр ударными дронами типа "Шахед".

5 января ВС РФ атаковали "Шахедами" Днепр, повредив предприятие, автомобили и линию электропередач.