Британія передала Україні ЗРК Raven та Gravehawk: як працюють та що захищають установки ППО

Україна отримала від Британії 13 зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Raven та два ЗРК Gravehawk, повідомили у Міністерстві оборони Британії. Установки створили навмисно для ЗСУ з врахуванням доступу до ракет, якими можна збивати повітряні цілі. Які ракети використовують британських ЗРК, які об'єкти можуть захистити та які прогнозовані темпи поставки комплексів, суттєво дешевших ніж американські Patriot?

Міноборони Британії відповіло на запит британського депутата і повідомило про завершення запланованої поставки 15 ЗРК для української армії, повідомили на порталі UKDJ. При цьому уточнюється, що обидва варіанти комплексів створені під час російсько-української війни. При цьому ЗРК Raven стріляє ракетами AIM-132 ASRAAM, які належать до класу "повітря-повітря", зазвичай запускаються з літаків, але тепер з'явились нові можливості. ЗРК Gravehawk, які отримали ЗСУ, — це прототипи, які використовують ракети Р-73 (AA-11 Archer): також класу "повітря-повітря".

Система ППО України - репортаж Міноборони Британії про ЗРК Raven

У матеріалі уточнюються певні особливості двох варіантів комплексів ППО. Вказано, що ЗРК Raven призначена для збиття безпілотників, літаків, гелікоптерів, а також, частково, крилатих ракет. Завдання ЗРК Gravehawk — захист об'єктів критичної інфраструктури, пояснило медіа. Також долали, що "найближчим часом" Україна отримає ще 15 комплексів, окрім наданих двох прототипів.

Система ППО України — що відомо про ЗРК Raven

Аналітики порталу Defense Express звернули увагу на інформацію UKDJ та розповіли про особливості ЗРК Raven, встановлені за опублікованими відео та на основі відкритих заяв військових відомств.

ЗРК Raven — зенітно-ракетні комплекси, про надходження яких стало відомо у травні 2025 року: надійшло вісім установок. У січні стало відомо про ще п'ять, ідеться у статті. Таким чином продуктивність виготовлення комплексів — 13 од. протягом, умовно, семи місяців, підсумували аналітики: через стільки часу може з'явитись, ймовірна, наступна партія.

На DE також звернули на те, що на ЗРК Raven встановлені системи спостереження та розвідки Hawkeye EOSS від компанії Chess Dynamics. З'ясувалось, що компанія отримала нове замовлення на такі системи на суму майже 2 млн дол. Аналітики пояснили, що точно не відомо, чи це замовлення британського уряду, але цілком можливо, що таке і є. Це означає, що "для України може бути замовлена додаткова партія ЗРК Raven" або ж Hawkeye EOSS знадобляться для ЗРК Gravehawk, підсумовується у статті.

Які характеристики ЗРК Raven

На порталі Army Recognition розповіли про характеристики ЗРК Raven. Вказано, що вона призначена для збиття цілей на низькій висоті, введена в експлуатацію у 2022 році, і що Британія передала Україні 400 ракет ASRAAM (до літа 2025 року) і надасть ще 350 шт. Ракети можна запускати через зовнішній пункт керування, встановлений на відстані 50 м. При цьому засіб ураження вагою 88 кг летить на швидкості 3 Махи і несе 10-кілограмову осколково-фугасну бойову частину на відстань до 15 км.

Зазначимо, перші установки Raven Україна отримала весною 2023 року, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. До липня 2025 року, тобто протягом двох років, установки здійснили 400 пусків по російських цілях: ефективність — 70%.

Нагадуємо, у листопаді аналітики центру RUSI розповіли про модифікацію російських балістичних ракет "Искандер", які гірше перехоплюються ЗРК Patriot.