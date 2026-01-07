Британия передала Украине ЗРК Raven и Gravehawk: как работают и что защищают установки ПВО

Украина получила от Британии 13 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Raven и два ЗРК Gravehawk, сообщили в Министерстве обороны Великобритании. Установки создали специально для ВСУ с учетом доступа к ракетам, которыми можно сбивать воздушные цели. Какие ракеты используют британские ЗРК, какие объекты могут защитить и какие прогнозируемые темпы поставки комплексов, существенно дешевле американских Patriot?

Минобороны Британии ответило на запрос британского депутата и сообщило о завершении запланированной поставки 15 ЗРК для украинской армии, сообщили на портале UKDJ. При этом уточняется, что оба варианта комплексов созданы во время российско-украинской войны. При этом ЗРК Raven стреляет ракетами AIM-132 ASRAAM, которые относятся к классу "воздух-воздух", обычно запускаются с самолетов, но теперь появились новые возможности. ЗРК Gravehawk, которые получили ВСУ, — это прототипы, которые используют ракеты Р-73 (AA-11 Archer) также класса "воздух-воздух".

Система ПВО Украины — репортаж Минобороны Британии о ЗРК Raven

В материале уточняются определенные особенности двух вариантов комплексов ПВО. Указано, что ЗРК Raven предназначена для сбивания беспилотников, самолетов, вертолетов, а также, частично, крылатых ракет. Задача ЗРК Gravehawk — защита объектов критической инфраструктуры, пояснило медиа. Также говорилось, что "в ближайшее время" Украина получит еще 15 комплексов, кроме предоставленных двух прототипов.

Система ПВО Украины — что известно о ЗРК Raven

Аналитики портала Defense Express обратили внимание на информацию UKDJ и рассказали об особенностях ЗРК Raven, установленные по опубликованным видео и на основе открытых заявлений военных ведомств.

ЗРК Raven — зенитно-ракетные комплексы, о поступлении которых стало известно в мае 2025 года: поступило восемь установок. В январе стало известно о еще пяти, говорится в статье. Таким образом, производительность изготовления комплексов — 5-13 ед. в течение, условно, семи месяцев, подытожили аналитики: через столько времени может появиться, вероятно, следующая партия.

На DE также обратили внимание на то, что на ЗРК Raven установлены системы наблюдения и разведки Hawkeye EOSS от компании Chess Dynamics. Выяснилось, что компания получила новый заказ на такие системы на сумму почти 2 млн долл. Аналитики объяснили, что точно не известно, это заказ британского правительства, но вполне возможно, что так и есть. Это означает, что "для Украины может быть заказана дополнительная партия ЗРК Raven" или же Hawkeye EOSS понадобятся для ЗРК Gravehawk, подытоживается в статье.

Какие характеристики ЗРК Raven

На портале Army Recognition рассказали о характеристиках ЗРК Raven. Указано, что она предназначена для сбивания целей на низкой высоте, введена в эксплуатацию в 2022 году, и что Британия передала Украине 400 ракет ASRAAM (до лета 2025 года) и предоставит еще 350 шт. Ракеты можно запускать через внешний пункт управления, установленный на расстоянии 50 м. При этом средство поражения весом 88 кг летит на скорости 3 Махи и несет 10-килограммовую осколочно-фугасную боевую часть на расстояние до 15 км.

Отметим, первые установки Raven Украина получила весной 2023 года, сообщили в Воздушных силах ВСУ. До июля 2025 года, то есть в течение двух лет, установки осуществили 400 пусков по российским целям: эффективность — 70%.

Напоминаем, в ноябре аналитики центра RUSI рассказали о модификации российских баллистических ракет "Искандер", которые хуже перехватываются ЗРК Patriot.