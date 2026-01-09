РФ нічним ударом пошкодила у Києві посольство країни, що допомагає з обмінами полоненими

Під час російського масованого ракетно-дронового обстрілу України в ніч на 9 січня у Києві постраждала будівля посольства Катару. Також у столиці було пошкоджено 20 житлових будинків.

Про пошкодження будівлі посольства Катару під час атаки на Київ 9 січня повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що ця країна надає допомогу у поверненні додому військових і цивільних, що потрапили в російський полон.

"Окрім звичайної нашої цивільної інфраструктури та енергетичних об’єктів цієї ночі російським дроном була пошкоджена будівля Посольства Катару. Держави, яка так багато робить для посередництва з Росією, щоб звільняти військовополонених і цивільних, які утримуються в російських тюрмах", — сказав Зеленський.

Він розповів, що в столиці були поранені десятки людей. Президент нагадав партнерам України про необхідність надавати підтримку українській протиповітряній обороні, щоб запобігти вбивствам цивільних і руйнуванням інфраструктури.

Відео дня

"Не можна втратити жодного дня в постачанні, у виробництві, у домовленостях. Будемо сьогодні на всіх рівнях інформувати партнерів про те, що відбувалось і яких заходів у відповідь ми потребуємо", — заявив Зеленський.

Атака на Київ 9 січня: деталі

В Київській міській державній адміністрації повідомляли, що через удар ЗС РФ по Києву постраждали житлові будинки та критична інфраструктура. В місті почалися перебої зі світлом, водопостачанням й опаленням. Також поїзди "червоної" гілки метро курсували зі змінами.

Внаслідок обстрілу РФ у Києві загинули 4 людини, серед яких був медик, який приїхав на допомогу постраждалим і потрапив під повторний удар. Дістали поранення щонайменше 24 людини. Також було пошкоджено залізничні об'єкти: депо, адміністративну будівлю та тепловоз