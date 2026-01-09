РФ ночным ударом повредила в Киеве посольство страны, помогающей с обменами пленными

Во время российского массированного ракетно-дронового обстрела Украины в ночь на 9 января в Киеве пострадало здание посольства Катара. Также в столице были повреждены 20 жилых домов.

О повреждении здания посольства Катара во время атаки на Киев 9 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что эта страна оказывает помощь в возвращении домой военных и гражданских, попавших в российский плен.

"Кроме обычной нашей гражданской инфраструктуры и энергетических объектов этой ночью российским дроном было повреждено здание Посольства Катара. Государства, которое так много делает для посредничества с Россией, чтобы освобождать военнопленных и гражданских, которые содержатся в российских тюрьмах", — сказал Зеленский.

Он рассказал, что в столице были ранены десятки людей. Президент напомнил партнерам Украины о необходимости оказывать поддержку украинской противовоздушной обороне, чтобы предотвратить убийства гражданских и разрушения инфраструктуры.

Відео дня

"Нельзя потерять ни одного дня в поставках, в производстве, в договоренностях. Будем сегодня на всех уровнях информировать партнеров о том, что происходило и в каких ответных мерах мы нуждаемся", — заявил Зеленский.

Атака на Киев 9 января: детали

В Киевской городской государственной администрации сообщали, что из-за удара ВС РФ по Киеву пострадали жилые дома и критическая инфраструктура. В городе начались перебои со светом, водоснабжением и отоплением. Также поезда "красной" ветки метро курсировали с изменениями.

В результате обстрела РФ в Киеве погибли 4 человека, среди которых был медик, который приехал на помощь пострадавшим и попал под повторный удар. Получили ранения по меньшей мере 24 человека. Также были повреждены железнодорожные объекты: депо, административное здание и тепловоз