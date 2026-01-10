1418 днів: у РФ поскаржилися, що війна в Україні вже триває як "Велика Вітчизняна" (фото)

Провоєнні пабліки РФ пишуть, що тривалість повномасштабної війни РФ проти України вже зрівнялася з тривалістю з так званою "Великою Вітчизняною війною". Там визнають, що до завершення "СВО" можуть пройти цілі роки.

Там визнають, що 1418 днів бойових дій змушують задуматися про наслідки, з якими зіткнеться РФ у випадку продовження затяжної війни, йдеться в дописі одного з популярних провоєнних пабліків.

"Тяжко це усвідомлювати, але сьогодні був 1418 день "СВО" [так росіяни називають агресію проти України — ред.]. Таким чином, тривалість повноцінних бойових дій на території України зрівнялася з тривалістю Великої Вітчизняної війни [війна між нацистською Німеччиною та СРСР 1941-1945 рр. у рамках Другої світової]", — йдеться в повідомленні.

Росіяни визнають, що війна проти України може протривати роки та привести до небезпечних наслідків для РФ Фото: Скриншот

Водночас Z-пабліки говорять, що нібито паралелі між війнами "проводити глупо". Водночас окупанти усвідомлюють, що російські війська не досягли бажаних результатів, а затяжна війна призведе до катастрофічних наслідків для РФ.

"Паралелі проводити глупо, але змушує задуматися над результатами. Як і те, скільки ще днів, місяців і років усе це може протривати та до яких наслідків приведе", — роблять для себе невтішний висновок росіяни.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія втратила 19 генералів у війні з Україною. ЗМІ вказують, що за час агресії РФ з 2022 на фронті та в тилу РФ загинуло щонайменше 19 генералів, а останнім ліквідованим топофіцером вважається Фаніл Сарваров, якого підірвали в Москві наприкінці 2025 року.

Згодом стало відомо, що економіка РФ не дозволить Путіну вести війну довго, як того хоче очільник Кремля. Економіст Віталій Шапран переконаний, що в Росії справи йдуть зовсім не так гарно, як хоче зобразити її пропаганда, а у 2026 році на неї чекає Велика депресія, яка може виявитися гіршою за знамениту американську.