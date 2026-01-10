1418 дней: в РФ пожаловались, что война в Украине уже длится как "Великая Отечественная" (фото)

Провоенные паблики РФ пишут, что продолжительность полномасштабной войны РФ против Украины уже сравнялась по продолжительности с так называемой "Великой Отечественной войной". Там признают, что до завершения "СВО" могут пройти целые годы.

Там признают, что 1418 дней боевых действий заставляют задуматься о последствиях, с которыми столкнется РФ в случае продолжения затяжной войны, говорится в заметке одного из популярных провоенных пабликов.

"Тяжело это осознавать, но сегодня был 1418 день "СВО" [так россияне называют агрессию против Украины — ред.]. Таким образом, длительность полноценных боевых действий на территории Украины сравнялась с продолжительностью Великой Отечественной войны [война между нацистской Германией и СССР 1941-1945 гг. в рамках Второй мировой]", — говорится в сообщении.

Россияне признают, что война против Украины может продлиться годы и привести к опасным последствиям для РФ Фото: Скриншот

В то же время Z-паблики говорят, что якобы параллели между войнами "проводить глупо". В то же время оккупанты осознают, что российские войска не достигли желаемых результатов, а затяжная война приведет к катастрофическим последствиям для РФ.

"Параллели проводить глупо, но задуматься о результатах заставляет. Как и о том, сколько еще дней, месяцев и лет все это может продлиться и к каким последствиям приведет", — делают для себя неутешительный вывод россияне.

Ранее Фокус сообщал, что Россия потеряла 19 генералов в войне с Украиной. СМИ указывают, что за время агрессии РФ с 2022 года на фронте и в тылу РФ погибло по меньшей мере 19 генералов, а последним ликвидированным топофицером считается Фанил Сарваров, которого взорвали в Москве в конце 2025 года.

Впоследствии стало известно, что экономика РФ не позволит Путину вести войну долго, как того хочет глава Кремля. Экономист Виталий Шапран убежден, что в России дела идут совсем не так хорошо, как хочет изобразить ее пропаганда, а в 2026 году ее ждет Великая депрессия, которая может оказаться хуже знаменитой американской.