Дрон "Герань-2" з ПЗРК має повноцінну бойову частину: в ГУР розкрили деталі модифікації (фото)

ГУР опублікувало інтерактивну схему російського безпілотника "Герань-2" серії "Э" з переносним зенітно-ракетним комплексом "Верба" на борту. Цей дрон також містить повноцінну основну бойову частину.

Про нову модифікацію ворожого БПЛА "Герань-2" в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли 12 січня. На порталі War&Sanctions опублікована інформація про компоненти російського безпілотника з маркуванням і фотографіями.

У відомстві зазначили, що росіяни адаптують свої ударні дрони для ураження повітряних цілей у відповідь на ефективну роботу українських Повітряних сил і авіації.

Раніше росіяни також застосували "Герань-2" із радянською ракетою Р-60 класу "повітря — повітря".

"Герань-2" з ПЗРК на борту: деталі від ГУР

За інформацією ГУР, застосування нової модифікації російського безпілотника передбачає ручне керування в реальному часі. Це стало можливим завдяки китайській оптичній камері Honpho TS130C-01, яка встановлюється в носовому обтічнику, та mesh-модему Xingkay Tech XK-F358 — також з Китайської Народної Республіки.

Коли оператор виявляє повітряну ціль, він поетапно активує два сервоприводи:

перший запускає хімічну акумуляторну батарею та азотний балон охолодження головки самонаведення (ГСН) ПЗРК;

другий після охолодження до необхідної температури ГСН відкриває спеціально виготовлену захисну кришку.

Кабельні стяжки фіксують спусковий гачок ракети в постійно натисненому положенні — таким чином пуск відбувається автоматично одразу після захоплення цілі головкою самонаведення.

"Герань-2" з ПЗРК має бойову частину

"Герань-2" з ПЗРК відрізняється від модифікації з ракетою Р-60 насамперед наявністю повноцінної основної бойової частини. На зразку, дослідженому ГУР, було встановлено термобаричну бойову частину ТББЧ-50М.

Коли БПЛА відстріляє зенітну ракету, він зберігає здатність виконувати своє основне ударне завдання. Оператор також може здійснювати наведення на ціль.

В ГУР також розповіли, що модифікований дрон з ПЗРК має стандартний для "Гераней" набір блоків і компонентів: польотний контролер, інерціальна навігаційна система, 12-канальна "комета", трекер на базі мікрокомпʼютера Raspberry та 3G/4G-модемів тощо.

Вперше було зафіксовано використання ворогом в інерціальній навігаційній системі нового 6-осьового інерціального модулю SCH1633-D0I виробництва японської компанії Murata. Розвідники зазначили, що він був представлений в Японії наприкінці 2024 року та призначений для забезпечення автономного водіння та сучасних систем допомоги водієві в цивільних автомобільних системах.

Решта компонентів електронної компонентної бази походять зі США, КНР, Швейцарії, Тайваню, Японії, Німеччини та Великої Британії.

Нагадаємо, військовослужбовець Сергій "Флеш" Бескрестнов 4 січня розповідав, що нові "Шахеди" із ПЗРК "Верба" загрожують українській авіації.

1 грудня в соцмережах писали, що росіяни вперше застосували "Герань-2" з ракетою Р-60.