Дрон "Герань-2" с ПЗРК имеет полноценную боевую часть: в ГУР раскрыли детали модификации (фото)

ГУР опубликовало интерактивную схему российского беспилотника "Герань-2" серии "Э" с переносным зенитно-ракетным комплексом "Верба" на борту. Этот дрон также содержит полноценную основную боевую часть.

О новой модификации вражеского БПЛА "Герань-2" в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали 12 января. На портале War&Sanctions опубликована информация о компонентах российского беспилотника с маркировкой и фотографиями.

В ведомстве отметили, что россияне адаптируют свои ударные дроны для поражения воздушных целей в ответ на эффективную работу украинских Воздушных сил и авиации.

Ранее россияне также применили "Герань-2" с советской ракетой Р-60 класса "воздух — воздух".

"Герань-2" с ПЗРК на борту: детали от ГУР

По информации ГУР, применение новой модификации российского беспилотника предусматривает ручное управление в реальном времени. Это стало возможным благодаря китайской оптической камере Honpho TS130C-01, которая устанавливается в носовом обтекателе, и mesh-модему Xingkay Tech XK-F358 — также из Китайской Народной Республики.

Відео дня

Китайская оптическая камера Honpho TS130C-01 — китайская оптическая камера Honpho TS130C-01 Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Когда оператор обнаруживает воздушную цель, он поэтапно активирует два сервопривода:

первый запускает химическую аккумуляторную батарею и азотный баллон охлаждения головки самонаведения (ГСН) ПЗРК;

второй после охлаждения до необходимой температуры ГСН открывает специально изготовленную защитную крышку.

Кабельные стяжки фиксируют спусковой крючок ракеты в постоянно нажатом положении — таким образом пуск происходит автоматически сразу после захвата цели головкой самонаведения.

Оккупанты установили ПЗРК "Верба" на беспилотник "Герань-2" Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

"Герань-2" из ПЗРК имеет боевую часть

"Герань-2" с ПЗРК отличается от модификации с ракетой Р-60 прежде всего наличием полноценной основной боевой части. На образце, исследованном ГУР, была установлена термобарическая боевая часть ТББЧ-50М.

Когда БПЛА отстреляет зенитную ракету, он сохраняет способность выполнять свою основную ударную задачу. Оператор также может осуществлять наведение на цель.

В ГУР также рассказали, что модифицированный дрон с ПЗРК имеет стандартный для "Гераней" набор блоков и компонентов: полетный контроллер, инерциальная навигационная система, 12-канальная "комета", трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G-модемов и т. д.

В ГУР показали компоненты "Герани-2" с ПЗРК на борту Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Впервые было зафиксировано использование врагом в инерциальной навигационной системе нового 6-осевого инерциального модуля SCH1633-D0I производства японской компании Murata. Разведчики отметили, что он был представлен в Японии в конце 2024 года и предназначен для обеспечения автономного вождения и современных систем помощи водителю в гражданских автомобильных системах.

Остальные компоненты электронной компонентной базы происходят из США, КНР, Швейцарии, Тайваня, Японии, Германии и Великобритании.

Напомним, военнослужащий Сергей "Флэш" Бескрестнов 4 января рассказывал, что новые "Шахеды" с ПЗРК "Верба" угрожают украинской авиации.

1 декабря в соцсетях писали, что россияне впервые применили "Герань-2" с ракетой Р-60.