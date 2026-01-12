Дрон "Герань-2" с ПЗРК имеет полноценную боевую часть: в ГУР раскрыли детали модификации (фото)
ГУР опубликовало интерактивную схему российского беспилотника "Герань-2" серии "Э" с переносным зенитно-ракетным комплексом "Верба" на борту. Этот дрон также содержит полноценную основную боевую часть.
О новой модификации вражеского БПЛА "Герань-2" в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали 12 января. На портале War&Sanctions опубликована информация о компонентах российского беспилотника с маркировкой и фотографиями.
В ведомстве отметили, что россияне адаптируют свои ударные дроны для поражения воздушных целей в ответ на эффективную работу украинских Воздушных сил и авиации.
Ранее россияне также применили "Герань-2" с советской ракетой Р-60 класса "воздух — воздух".
"Герань-2" с ПЗРК на борту: детали от ГУР
По информации ГУР, применение новой модификации российского беспилотника предусматривает ручное управление в реальном времени. Это стало возможным благодаря китайской оптической камере Honpho TS130C-01, которая устанавливается в носовом обтекателе, и mesh-модему Xingkay Tech XK-F358 — также из Китайской Народной Республики.
Когда оператор обнаруживает воздушную цель, он поэтапно активирует два сервопривода:
- первый запускает химическую аккумуляторную батарею и азотный баллон охлаждения головки самонаведения (ГСН) ПЗРК;
- второй после охлаждения до необходимой температуры ГСН открывает специально изготовленную защитную крышку.
Кабельные стяжки фиксируют спусковой крючок ракеты в постоянно нажатом положении — таким образом пуск происходит автоматически сразу после захвата цели головкой самонаведения.
"Герань-2" из ПЗРК имеет боевую часть
"Герань-2" с ПЗРК отличается от модификации с ракетой Р-60 прежде всего наличием полноценной основной боевой части. На образце, исследованном ГУР, была установлена термобарическая боевая часть ТББЧ-50М.
Когда БПЛА отстреляет зенитную ракету, он сохраняет способность выполнять свою основную ударную задачу. Оператор также может осуществлять наведение на цель.
В ГУР также рассказали, что модифицированный дрон с ПЗРК имеет стандартный для "Гераней" набор блоков и компонентов: полетный контроллер, инерциальная навигационная система, 12-канальная "комета", трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G-модемов и т. д.
Впервые было зафиксировано использование врагом в инерциальной навигационной системе нового 6-осевого инерциального модуля SCH1633-D0I производства японской компании Murata. Разведчики отметили, что он был представлен в Японии в конце 2024 года и предназначен для обеспечения автономного вождения и современных систем помощи водителю в гражданских автомобильных системах.
Остальные компоненты электронной компонентной базы происходят из США, КНР, Швейцарии, Тайваня, Японии, Германии и Великобритании.
Напомним, военнослужащий Сергей "Флэш" Бескрестнов 4 января рассказывал, что новые "Шахеды" с ПЗРК "Верба" угрожают украинской авиации.
1 декабря в соцсетях писали, что россияне впервые применили "Герань-2" с ракетой Р-60.