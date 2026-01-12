До кінця зими домовленості про припинення вогню не буде: Кулеба зробив прогноз на 2026 рiк

Україна в 2026-му році може досягти припинення вогню. Однак завершити російсько-українську війну цьогоріч точно не вийде.

Усе через те, що РФ не має мотивацію закінчувати війну. Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "УП".

За його словами, мотивація для Москви може з'явитися або позитивна, або негативна.

"Позитивна мотивація: я досяг того, що хотів, мені цього наразі достатньо, зупиняємося. Негативна — це тиск партнерів, внутрішні труднощі, мені треба зробити паузу, почистити пір'ячко або скинути тиск партнера, який змушує мене це робити. Припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС — це якраз сукупність цих двох мотивацій", — пояснив Кулеба.

За його словами, зараз Росія впевнена, що зможе досягти всіх своїх цілей військовим шляхом. Натомість Україна вважає, що зможе надалі тримати оборону.

Натомість, за словами Кулеби, президент США Дональд Трамп зараз спілкується з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, і намагається створити негативну та позитивну мотивацію. Утім це не працює, бо Росію підтримує Китай, а Україну підтримує Європа.

Водночас ексміністр закордонних справ відзначив, що в переговорному треку між Україною, Європою та США вдалося добитися великого прогресу.

На його думку, наступний шанс на переговори України та Росії може з'явитися наприкінці лютого, адже зараз РФ не зацікавлена в цьому.

"Я вважаю, що до кінця зими ніякої домовленості з росіянами про припинення вогню не буде з однієї простої причини, а нащо вони все розвалювали в енергетиці, в економіці під зиму, щоб раптом зупинитися? Ясно, що це не їхня стратегія", — заявив Кулеба.

