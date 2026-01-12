До конца зимы договоренности о прекращении огня не будет: Кулеба сделал прогноз на 2026 год

Украина в 2026-м году может достичь прекращения огня. Однако завершить российско-украинскую войну в этом году точно не получится.

Все из-за того, что РФ не имеет мотивацию заканчивать войну. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "УП".

По его словам, мотивация для Москвы может появиться либо положительная, либо отрицательная.

"Положительная мотивация: я достиг того, что хотел, мне этого пока достаточно, останавливаемся. Негативная — это давление партнеров, внутренние трудности, мне надо сделать паузу, почистить перышки или сбросить давление партнера, который заставляет меня это делать. Прекращение огня между Израилем и ХАМАС — это как раз совокупность этих двух мотиваций", — пояснил Кулеба.

По его словам, сейчас Россия уверена, что сможет достичь всех своих целей военным путем. Зато Украина считает, что сможет в дальнейшем держать оборону.

Зато, по словам Кулебы, президент США Дональд Трамп сейчас общается с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, и пытается создать негативную и положительную мотивацию. Впрочем это не работает, потому что Россию поддерживает Китай, а Украину поддерживает Европа.

В то же время экс-министр иностранных дел отметил, что в переговорном треке между Украиной, Европой и США удалось добиться большого прогресса.

По его мнению, следующий шанс на переговоры Украины и России может появиться в конце февраля, ведь сейчас РФ не заинтересована в этом.

"Я считаю, что до конца зимы никакой договоренности с россиянами о прекращении огня не будет по одной простой причине, а зачем они все разваливали в энергетике, в экономике под зиму, чтобы вдруг остановиться? Ясно, что это не их стратегия", — заявил Кулеба.

