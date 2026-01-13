Україна мала програти у 2025 році: РФ планувала дійти до Одеси і закінчити війну, — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія розраховувала у 2025 році розгромом закінчити війну в Україні. Ворог прагнув відрізати Силам оборони вихід до моря, але плани вдалося зірвати.

"Рік, що минув, був для нас великим випробуванням. Російський агресор прагнув завершити війну проти України – але планував завершити розгромом, нав’язавши нам свої умови з позиції сили", — повідомив генерал у соцмережах 13 січня.

З його слів, ЗС РФ намагалися окупувати решту територій Донецької, Луганської та Запорізької областей, а також правобережну частину Херсонської області. Наміром загарбників було вийти до Одеси, щоб повністю відрізати Україні вихід до моря. Однак Сили оборони не допустили критичних проривів, зірвали плани противника та багато разів змушували його відкладати терміни спланованих операцій.

Відео дня

"Вистояли. Бо наші воїни працювали на межі, з повною самовіддачею, завдаючи окупантам максимальних втрат та скоротивши протягом року ворожу армію більш ніж на 418 тисяч осіб убитими й пораненими", — наголосив Сирський.

Він наголосив, що завдяки результативній бойовій роботі захисників ворог вже тривалий час не може наростити своє угруповання. Щомісяця на передовій ліквідують більше окупантів, ніж Москва призиває. Водночас число українських втрат вдалося знизити протягом минулого року на 13%.

"Цей рік довів: ми здатні системно виснажувати ворога та відчутно зменшувати його потенціал. Сили оборони не дали агресору реалізувати його плани, зберегли стратегічні позиції та підготували основу для подальших дій", — підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 12 січня президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може готувати новий масований комбінований удар по Україні. Він закликав не ігнорувати тривоги та пояснив, що ворог хоче скористатися холодом.

У Bloomberg повідомили, що у 2025 році кількість цивільних жертв в Україні зросла майже на 30%, якщо порівнювати з попереднім роком. Мало того, у виданні проаналізували, що зусилля лідера США Дональда Трампа у полі переговорів призводили до масштабніших атак проти мирних мешканців.