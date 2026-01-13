Украина должна была проиграть в 2025 году: РФ планировала дойти до Одессы и закончить войну, — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия рассчитывала в 2025 году разгромом закончить войну в Украине. Враг стремился отрезать Силам обороны выход к морю, но планы удалось сорвать.

"Прошедший год был для нас большим испытанием. Российский агрессор стремился завершить войну против Украины — но планировал завершить разгромом, навязав нам свои условия с позиции силы", — сообщил генерал в соцсетях 13 января.

По его словам, ВС РФ пытались оккупировать остальные территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей, а также правобережную часть Херсонской области. Намерением захватчиков было выйти к Одессе, чтобы полностью отрезать Украине выход к морю. Однако Силы обороны не допустили критических прорывов, сорвали планы противника и много раз заставляли его откладывать сроки спланированных операций.

"Выстояли. Потому что наши воины работали на пределе, с полной самоотдачей, нанося оккупантам максимальные потери и сократив в течение года вражескую армию более чем на 418 тысяч человек убитыми и ранеными", — подчеркнул Сырский.

Он отметил, что благодаря результативной боевой работе защитников враг уже длительное время не может нарастить свою группировку. Ежемесячно на передовой ликвидируют больше оккупантов, чем Москва призывает. В то же время число украинских потерь удалось снизить в течение прошлого года на 13%.

"Этот год доказал: мы способны системно истощать врага и ощутимо уменьшать его потенциал. Силы обороны не дали агрессору реализовать его планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий", — подытожил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, 12 января президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может готовить новый массированный комбинированный удар по Украине. Он призвал не игнорировать тревоги и объяснил, что враг хочет воспользоваться холодом.

В Bloomberg сообщили, что в 2025 году количество гражданских жертв в Украине выросло почти на 30%, если сравнивать с предыдущим годом. Мало того, в издании проанализировали, что усилия лидера США Дональда Трампа в поле переговоров приводили к более масштабным атакам против мирных жителей.