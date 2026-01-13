Чотири нафтові танкери була атаковані дронами: вони рухалися в бік Росії, — Reuters

У вівторок 13 січня в Чорному морі дронами були атаковані чотири нафтові танкери, які йшли під грецьким прапором. Судна рухалися в бік Каспійського трубопровідного консорціуму, що розташований біля узбережжя Росії.

Наразі невідомо, хто саме атакував танкери. Про напад повідомило видання Reuters з посиланням на вісім джерел.

Там нагадали, що 29 листопада український безпілотник атакував один з трьох основних причалів КТК поблизу порту Новоросійськ, що призвело до падіння експорту та видобутку нафти в Казахстані. Тоді українська сторона не одразу прокоментувала атаку.

Внаслідок атаки було знижено експорт нафти через КТК. Так, видобуток нафти та газу в Казахстані з 1 по 12 січня впав на 35%, порівняно з середнім показником за грудень. Головною причиною стало обмеження експорту через термінал у Чорному морі.

Один із танкерів, Delta Harmony, перебуває під управлінням грецької компанії Delta Tankers. Планувалося, що він мав завантажувати нафту казахстанського виробництва з Tengizchevroil, підрозділу американського нафтового гіганта Chevron (CVX.N).

Інше судно, Matilda, перебуває під управлінням грецької компанії Thenamaris і мало завантажувати нафту з Карачаганаку.

У компанії Thenamaris повідомили, що судно Matilda було атаковане двома безпілотниками, коли воно чекала в баластному стані за 30 миль від КТК.

Там зазначили, що значних пошкоджень судно не зазнало, утім було ухвалене рішення відійти з цього району.

Компанія Delta Tankers не відповіла на запити Reuters про коментарі.

Однак джерела в службі морської безпеки повідомили, що на борту судна Delta Harmony виникла пожежа, яку вдалося загасити.

Ще два нафтові танкери, Freud, що перебуває під управлінням грецької TMS, та Delta Supreme, що перебуває під управлінням Delta Tankers, також були атаковані дронами поблизу терміналу КТК.

Нагадаємо, що на початку грудня 2025-го Казахстан висловив офіційний протест після удару по об'єктах критичної інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму в порту Новоросійськ.

Наприкінці вересня українські розвідники провели успішну операцію на Чорноморському узбережжі, унаслідок якої було виведено з ладу низку стратегічних об'єктів окупантів: нафтоналивний комплекс "Транснефть" і термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) поблизу Новоросійська.

Також у вересні стало відомо про атаку на офіс Каспійського трубопровідного консорціуму.