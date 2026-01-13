Четыре нефтяных танкера были атакованы дронами: они двигались в сторону России, — Reuters

Во вторник 13 января в Черном море дронами были атакованы четыре нефтяных танкера, которые шли под греческим флагом. Суда двигались в сторону Каспийского трубопроводного консорциума, расположенного у побережья России.

Пока неизвестно, кто именно атаковал танкеры. О нападении сообщило издание Reuters со ссылкой на восемь источников.

Там напомнили, что 29 ноября украинский беспилотник атаковал один из трех основных причалов КТК вблизи порта Новороссийск, что привело к падению экспорта и добычи нефти в Казахстане. Тогда украинская сторона не сразу прокомментировала атаку.

В результате атаки был снижен экспорт нефти через КТК. Так, добыча нефти и газа в Казахстане с 1 по 12 января упала на 35% по сравнению со средним показателем за декабрь. Главной причиной стало ограничение экспорта через терминал в Черном море.

Відео дня

Один из танкеров, Delta Harmony, находится под управлением греческой компании Delta Tankers. Планировалось, что он должен был загружать нефть казахстанского производства из Tengizchevroil, подразделения американского нефтяного гиганта Chevron (CVX.N).

Другое судно, Matilda, находится под управлением греческой компании Thenamaris и должно было загружать нефть из Карачаганака.

В компании Thenamaris сообщили, что судно Matilda было атаковано двумя беспилотниками, когда оно ждало в балластном состоянии в 30 милях от КТК.

Там отметили, что значительных повреждений судно не получило, впрочем было принято решение отойти из этого района.

Компания Delta Tankers не ответила на запросы Reuters о комментариях.

Однако источники в службе морской безопасности сообщили, что на борту судна Delta Harmony возник пожар, который удалось потушить.

Еще два нефтяных танкера, Freud, находящийся под управлением греческой TMS, и Delta Supreme, находящийся под управлением Delta Tankers, также были атакованы дронами вблизи терминала КТК.

Напомним, что в начале декабря 2025-го Казахстан выразил официальный протест после удара по объектам критической инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в порту Новороссийск.

В конце сентября украинские разведчики провели успешную операцию на Черноморском побережье, в результате которой был выведен из строя ряд стратегических объектов оккупантов: нефтеналивной комплекс "Транснефть" и терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вблизи Новороссийска.

Также в сентябре стало известно об атаке на офис Каспийского трубопроводного консорциума.