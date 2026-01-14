РФ активізувала атаку на Київ: ППО збила 10 реактивних дронів на шляху до столиці

Росіяни з ранку 14 січня намагалися атакувати Київ десятьма реактивними безпілотниками. Українська протиповітряна оборона збила всі 10 дронів.

Про активізацію спроб атаки на Київ пресслужба командування Повітряних сил Збройних сил України розповіла у Facebook. Реактивні безпілотні літальні апарати рухалися в напрямку столиці з 07.00 по 17.00 14 січня.

В ПС ЗСУ розповіли, що для протидії ворожим реактивним безпілотникам залучали всі необхідні засоби та підіймали військову авіацію.

За інформацією командування, станом на 17:00 десять із десяти реактивних дронів були збиті у повітряному просторі Київської та Чернігівської областей.

"Після вивчення уламків спеціалісти, імовірно, з’ясують тип БпЛА та його корисне навантаження", — зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

В пресслужбі додали, що на південь від столиці після знищення реактивних дронів все ще фіксувалися звичайні "Шахеди" та безпілотники інших типів, і закликали цивільних не ігнорувати повітряну тривогу.

Атака на Київ 14 січня: що відомо про реактивні дрони

Про те, що РФ почала атакувати Україну реактивними "Шахедами", український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов розповідав у липні 2025 року. Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припускав, що такими безпілотниками росіяни намагатимуться перевантажувати на виснажувати українську ППО. Він розповів, що вперше в Ірані заговорили про реактивний Shahed-238 у 2023 році — тоді заявлялася швидкість дрона на рівні близько 550 км/год.

Нагадаємо, росіяни здійснили ранковий удар по Києву 14 січня. Міський голова Віталій Кличко повідомляв про влучання "Шахеда" у 16-поверховий житловий будинок в Оболонському районі, проте пізніше в ДСНС спростували це повідомлення та розповіли, що пожежа не в багатоповерхівці не була пов'язана з атакою.

Експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов 14 січня розповів, що окупанти атакують Україну "Шахедами" із магнітними мінами, які самостійно детонують лише через кілька днів.