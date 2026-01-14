РФ активизировала атаку на Киев: ПВО сбила 10 реактивных дронов на пути к столице

Россияне с утра 14 января пытались атаковать Киев десятью реактивными беспилотниками. Украинская противовоздушная оборона сбила все 10 дронов.

Об активизации попыток атаки на Киев пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины рассказала в Facebook. Реактивные беспилотные летательные аппараты двигались в направлении столицы с 07.00 по 17.00 14 января.

В ВС ВСУ рассказали, что для противодействия вражеским реактивным беспилотникам привлекали все необходимые средства и поднимали военную авиацию.

По информации командования, по состоянию на 17:00 десять из десяти реактивных дронов были сбиты в воздушном пространстве Киевской и Черниговской областей.

"После изучения обломков специалисты, вероятно, выяснят тип БпЛА и его полезную нагрузку", — отметили в Воздушных силах ВСУ.

Відео дня

В пресс-службе добавили, что к югу от столицы после уничтожения реактивных дронов все еще фиксировались обычные "Шахеды" и беспилотники других типов, и призвали гражданских не игнорировать воздушную тревогу.

Атака на Киев 14 января: что известно о реактивных дронах

О том, что РФ начала атаковать Украину реактивными "Шахедами", украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказывал в июле 2025 года. Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предполагал, что такими беспилотниками россияне будут пытаться перегружать и истощать украинскую ПВО. Он рассказал, что впервые в Иране заговорили о реактивном Shahed-238 в 2023 году — тогда заявлялась скорость дрона на уровне около 550 км/ч.

Напомним, россияне осуществили утренний удар по Киеву 14 января. Городской голова Виталий Кличко сообщал о попадании "Шахеда" в 16-этажный жилой дом в Оболонском районе, однако позже в ГСЧС опровергли это сообщение и рассказали, что пожар не в многоэтажке не был связан с атакой.

Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов 14 января рассказал, что оккупанты атакуют Украину "Шахедами" с магнитными минами, которые самостоятельно детонируют только через несколько дней.