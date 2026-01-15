ЗС РФ вдарили балістикою по Чорноморському порту: пошкоджене цивільне судно, є поранений (фото)

Внаслідок ракетного удару російських військових 15 січня по Чорноморському порту постраждало цивільне судно під прапором Мальти. Крім того, через удар ворога постраждав один член екіпажу, наразі йому надають необхідну медичну допомогу.

На своїй сторінці в Telegram віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що російська ракетою влучила в причал, де судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу. Внаслідок атаки пошкоджено три контейнери, а також стався витік олії. Як зазначив Кулеба, для локалізації наслідків встановлюють бонове загородження. Крім того, усі відповідні служби вже працюють на місці влучання.

15 січня Росія завдала балістичного удару по Чорноморському порту. Фото: Олексій Кулеба / Telegram

За його словами, цей удар — черговий акт російського терору проти цивільної портової інфраструктури, міжнародної торгівлі та безпеки мореплавства.

"Це черговий акт російського терору проти цивільної портової інфраструктури, міжнародної торгівлі та безпеки мореплавства. Росія свідомо атакує об’єкти, що забезпечують експорт, логістику та продовольчу безпеку. Усі відповідні служби працюють на місці. Україна продовжує забезпечувати роботу портів і виконувати свої міжнародні зобов’язання, попри постійні атаки агресора", — написав він у своєму дописі.

Відео дня

Також інформацію про удар ворога підтвердили в Одеській обласній державній адміністрації. За їх даними, на причалі з контейнерами сталося загоряння, спричинене влучанням балістичної ракети.

15 січня Росія завдала балістичного удару по Чорноморському порту. Фото: Олексій Кулеба / Telegram

Внаслідок удару також постраждало цивільне вантажне судно під прапором Мальти. Один з членів екіпажу отримав поранення і наразі отримує медичну допомогу.

"Вкотре закликаємо жителів Одещини оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та при її оголошенні негайно прямувати в укриття", — додали у відомстві.

Нагадаємо, що цього ж дня ворог атакував Львів БпЛА типу "Шахед". Відомо, що ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Степану Бандері в центрі міста.

Також Фокус писав, що під час нещодавніх атак збройних сил РФ по Україні експерти зафіксували використання ворогом магнітних мін для посилення ударів.