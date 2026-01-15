ВС РФ ударили баллистикой по Черноморскому порту: повреждено гражданское судно, есть раненый (фото)
В результате ракетного удара российских военных 15 января по Черноморскому порту пострадало гражданское судно под флагом Мальты. Кроме того, из-за удара врага пострадал один член экипажа, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
На своей странице в Telegram вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что российская ракетой попала в причал, где судно готовилось к перевозке контейнерного груза. В результате атаки повреждены три контейнера, а также произошла утечка масла. Как отметил Кулеба, для локализации последствий устанавливают боновое заграждение. Кроме того, все соответствующие службы уже работают на месте попадания.
По его словам, этот удар — очередной акт российского террора против гражданской портовой инфраструктуры, международной торговли и безопасности мореплавания.
"Это очередной акт российского террора против гражданской портовой инфраструктуры, международной торговли и безопасности мореплавания. Россия сознательно атакует объекты, обеспечивающие экспорт, логистику и продовольственную безопасность. Все соответствующие службы работают на месте. Украина продолжает обеспечивать работу портов и выполнять свои международные обязательства, несмотря на постоянные атаки агрессора", — написал он в своем посте.
Также информацию об ударе врага подтвердили в Одесской областной государственной администрации. По их данным, на причале с контейнерами произошло возгорание, вызванное попаданием баллистической ракеты.
В результате удара также пострадало гражданское грузовое судно под флагом Мальты. Один из членов экипажа получил ранения и сейчас получает медицинскую помощь.
"В очередной раз призываем жителей Одесской области оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и при ее объявлении немедленно направляться в укрытие", — добавили в ведомстве.
Напомним, что в этот же день враг атаковал Львов БпЛА типа "Шахед". Известно, что вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Степану Бандере в центре города.
Также Фокус писал, что во время недавних атак вооруженных сил РФ по Украине эксперты зафиксировали использование врагом магнитных мин для усиления ударов.