ВС РФ ударили баллистикой по Черноморскому порту: повреждено гражданское судно, есть раненый (фото)

В результате ракетного удара российских военных 15 января по Черноморскому порту пострадало гражданское судно под флагом Мальты. Кроме того, из-за удара врага пострадал один член экипажа, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На своей странице в Telegram вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что российская ракетой попала в причал, где судно готовилось к перевозке контейнерного груза. В результате атаки повреждены три контейнера, а также произошла утечка масла. Как отметил Кулеба, для локализации последствий устанавливают боновое заграждение. Кроме того, все соответствующие службы уже работают на месте попадания.

15 января Россия нанесла баллистический удар по Черноморскому порту. Фото: Алексей Кулеба / Telegram

По его словам, этот удар — очередной акт российского террора против гражданской портовой инфраструктуры, международной торговли и безопасности мореплавания.

"Это очередной акт российского террора против гражданской портовой инфраструктуры, международной торговли и безопасности мореплавания. Россия сознательно атакует объекты, обеспечивающие экспорт, логистику и продовольственную безопасность. Все соответствующие службы работают на месте. Украина продолжает обеспечивать работу портов и выполнять свои международные обязательства, несмотря на постоянные атаки агрессора", — написал он в своем посте.

Также информацию об ударе врага подтвердили в Одесской областной государственной администрации. По их данным, на причале с контейнерами произошло возгорание, вызванное попаданием баллистической ракеты.

В результате удара также пострадало гражданское грузовое судно под флагом Мальты. Один из членов экипажа получил ранения и сейчас получает медицинскую помощь.

"В очередной раз призываем жителей Одесской области оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и при ее объявлении немедленно направляться в укрытие", — добавили в ведомстве.

