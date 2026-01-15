ЗС РФ активізувалися вздовж кордону України: в DeepState розповіли про наступ на Сумщині

В DeepState повідомляють про активізацію дій ЗС РФ уздовж Державного кордону України. За словами аналітиків, росіяни "намацують" можливість розширити зону контролю в Сумській області.

Про активізацію спроб наступу РФ уздовж державного кордону України аналітики DeepState розповіли 15 січня. За їхніми останніми даними, збільшилася сіра зона в районі села Комарівка.

"Противник останнім часом збільшив свою активність вздовж ДКУ, користуючись можливістю зайти в прикордонне село, пробує там закріпитися і дестабілізувати ситуацію. Також ворог одразу промацує можливість, щоб розширювати зону такої діяльності та контролю, як це сталося на прикладі тієї ж Комарівки або Грабовського, де к*цапам вдалося закріпитися", — розповіли в DeepState.

Село Комарівка на мапі DeepState станом на 14 січня Фото: скриншот

Аналітики зазначили, що українські військові стараються реагувати на просування окупантів і знищувати ворожу піхоту. Проте це вдається не завжди, зокрема, через певні проблеми на окремих ділянках фронту, як це було в селі Грабовське, звідки росіяни депортували людей.

"Таких зон стає дедалі більше, однак часто вдається на самому початку спроб заходу знищувати противника", — пояснили в DeepState і додали, що позначають на мапі лише події, за результатами яких окупантам вдається затриматися на певній місцевості.

Село Грабовське на мапі DeepState станом на 14 січня Фото: скриншот

Аналітики зазначили, що стежать за ймовірними провокаціями ворога на інших ділянках лінії боєзіткнення.

В Генеральному штабі Збройних сил України станом на 16:00 15 січня повідомляли про артилерійські обстріли росіянами території Сумської області.

Наступ РФ на Сумщині: що відомо

Нагадаємо, 7 січня аналітики DeepState повідомляли, що РФ окупувала одразу два села в Донецькій та Сумській областях. Ішлося про село Андріївка на Сумщині та село Новомаркове на Донеччині.

Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил, підполковник Віктор Трегубов на початку року розповідав, що росіяни готуються до наступу в січні в Сумській, Луганській та Харківській областях. На той час інтенсивність бойових дій знизилася, проте окупанти намагалися перегруповуватися, інфільтруватися та підтягувати сили.