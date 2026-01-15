ВС РФ активизировались вдоль границы Украины: в DeepState рассказали о наступлении в Сумской области

В DeepState сообщают об активизации действий ВС РФ вдоль Государственной границы Украины. По словам аналитиков, россияне "нащупывают" возможность расширить зону контроля в Сумской области.

Об активизации попыток наступления РФ вдоль государственной границы Украины аналитики DeepState рассказали 15 января. По их последним данным, увеличилась серая зона в районе села Комаровка.

"Противник в последнее время увеличил свою активность вдоль ГКУ, пользуясь возможностью зайти в приграничное село, пробует там закрепиться и дестабилизировать ситуацию. Также враг сразу прощупывает возможность, чтобы расширять зону такой деятельности и контроля, как это произошло на примере той же Комаровки или Грабовского, где к*цапам удалось закрепиться", — рассказали в DeepState.

Село Комаровка на карте DeepState по состоянию на 14 января Фото: скриншот

Аналитики отметили, что украинские военные стараются реагировать на продвижение оккупантов и уничтожать вражескую пехоту. Однако это удается не всегда, в частности, из-за определенных проблем на отдельных участках фронта, как это было в селе Грабовское, откуда россияне депортировали людей.

"Таких зон становится все больше, однако часто удается в самом начале попыток захода уничтожать противника", — пояснили в DeepState и добавили, что обозначают на карте только события, по результатам которых оккупантам удается задержаться на определенной местности.

Село Грабовское на карте DeepState по состоянию на 14 января Фото: скриншот

Аналитики отметили, что следят за вероятными провокациями врага на других участках линии соприкосновения.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 16:00 15 января сообщали об артиллерийских обстрелах россиянами территории Сумской области.

Наступление РФ в Сумской области: что известно

Напомним, 7 января аналитики DeepState сообщали, что РФ оккупировала сразу два села в Донецкой и Сумской областях. Речь шла о селе Андреевка в Сумской области и селе Новомарково в Донецкой области.

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил, подполковник Виктор Трегубов в начале года рассказывал, что россияне готовятся к наступлению в январе в Сумской, Луганской и Харьковской областях. К тому времени интенсивность боевых действий снизилась, однако оккупанты пытались перегруппироваться, инфильтроваться и подтягивать силы.