"До сьогоднішнього ранку": Зеленський шокував заявою про дефіцит ракет до систем ППО (відео)

Президент України розповів, що кожен пакет допомоги з ракетами для систем ППО у США та Європи йому доводиться буквально "вибивати".

"Так іноді хочеться казати відверто, але не дає можливість та ситуація. От, наприклад, до сьогоднішнього ранку у нас були кілька систем без ракет. На сьогодні, я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні в мене є ці ракети", - розповів Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Чехії, який сьогодні приїхав до України, передає журналіст "Уніан", який присутній на зустрічі президентів.

Очільник держави відповідав на питання щодо очікувань від "Енергетичного Рамштайну", про який говорила прем'єрка Юлія Свириденко.

"Для чого потрібен енергетичний "Рамштайн"? Якщо я кожний пакет ракет вибиваю з країн Європи і Америки? Не можна тут тільки звинувачувати Америку, тому що ми говоримо про всі інші системи, які захищають нашу енергетику в нашій державі. Питання ж не тільки в системах "Петріот", яких ніколи не буде вистачати. В Україні дуже багато різних систем, завезених за час війни. Різних систем. На це потрібні постійні пакети ракет", - розповів Зеленський та заявив, що 16 січня Україна отримала "серйозний пакет".

Сьогодні Зеленський зустрівся із президентом Чехії Фото: Офіс президента

За словами президента України, отримати ракети для ППО було нелегко.

"Це дається такими силами! Кров'ю, життям людей, тощо. Вибивати пакети! Коли ти розумієш, скільки на складах у якої країни... скільки всього цього є! Що воно лежить! Але є внутрішнє законодавство, безумовно, яке обмежує видавати… Які закони, якщо чесно, якщо у нас іде війна? Нам це дуже потрібно. А в деяких країнах, слава Богу, там немає війни. І ти вибиваєш всі ці ракети для різного ППО: малого, середнього, тощо... ти це просто вибиваєш силою", - емоційно відреагував Зеленський.

Та пояснив, що "енергетичний "Рамштайн" — це майданчик, на котрому треба домовлятись про продовження допомоги, адже навіть коли закінчиться зима, то це не значить, що росіяни перестануть бомбити Україну і тому Зеленський заявив, що від "Рамштайну" очікує швидке постачання того, що допоможе Україні та українцям триматись та відбивати атаки ворога.

Нагадаємо, про "енергетичний "Рамштайн" говорила прем'єр-міністр Юлія Свириденко цього тижня. Зустріч відбудеться, аби ще раз пояснити партнерами потреби в забезпеченні необхідним обладнанням. Всі списки передані заздалегідь.

Тим часом, будинки з електричним опаленням в Україні віднесли до об'єктів критичної інфраструктури — їх не відключатимуть від світла за графіками.