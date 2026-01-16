"До сегодняшнего утра": Зеленский шокировал заявлением о дефиците ракет к системам ПВО (видео)

Президент Украины рассказал, что каждый пакет помощи с ракетами для систем ПВО у США и Европы ему приходится буквально "выбивать".

"Так иногда хочется говорить откровенно, но не дает возможность и ситуация. Вот, например, до сегодняшнего утра у нас были несколько систем без ракет. На сегодня, я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у меня есть эти ракеты", — рассказал Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Чехии, который сегодня приехал в Украину, передает журналист "Униан", который присутствовал на встрече президентов.

Глава государства отвечал на вопрос об ожиданиях от "Энергетического Рамштайн", о котором говорила премьер Юлия Свириденко.

"Для чего нужен энергетический "Рамштайн"? Если я каждый пакет ракет выбиваю из стран Европы и Америки? Нельзя здесь только обвинять Америку, потому что мы говорим обо всех других системах, которые защищают нашу энергетику в нашем государстве. Вопрос же не только в системах "Петриот", которых никогда не будет хватать. В Украине очень много разных систем, завезенных за время войны. Разных систем. На это нужны постоянные пакеты ракет", — рассказал Зеленский и заявил, что 16 января Украина получила "серьезный пакет".

Сегодня Зеленский встретился с президентом Чехии Фото: Офис президента

По словам президента Украины, получить ракеты для ПВО было нелегко.

"Это дается такими силами! Кровью, жизнью людей и тому подобное. Выбивать пакеты! Когда ты понимаешь, сколько на складах у какой страны... сколько всего этого есть! Что оно лежит! Но есть внутреннее законодательство, безусловно, которое ограничивает выдавать... Какие законы, если честно, если у нас идет война? Нам это очень нужно. А в некоторых странах, слава Богу, там нет войны. И ты выбиваешь все эти ракеты для разного ПВО: малого, среднего и так далее... ты это просто выбиваешь силой", — эмоционально отреагировал Зеленский.

И пояснил, что "энергетический "Рамштайн" — это площадка, на которой надо договариваться о продлении помощи, ведь даже когда закончится зима, то это не значит, что россияне перестанут бомбить Украину и поэтому Зеленский заявил, что от "Рамштайна" ожидает быстрые поставки того, что поможет Украине и украинцам держаться и отражать атаки врага.

Напомним, об "энергетическом "Рамштайн" говорила премьер-министр Юлия Свириденко на этой неделе. Встреча состоится, чтобы еще раз объяснить партнерами потребности в обеспечении необходимым оборудованием. Все списки переданы заранее.

Между тем, дома с электрическим отоплением в Украине отнесли к объектам критической инфраструктуры — их не будут отключать от света по графикам.