ЗС РФ атакували КАБами Харків: зруйновані житлові будинки, є жертви

19 січня у Слобідському районі Харкова внаслідок ударів ворожих КАБів загинули люди та постраждали цивільні, також відомо про зруйновані приватні будинки. Наразі інформація про поранених та масштаби руйнувань уточнюється.

Як повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, близько 12:30 по місту було завдано ударів ворожими безпілотниками та крилатими авіабомбами.

За його словами, зафіксовано три прильоти по Слобідському району. Окремо в Салтівському районі влучання ударного дрона пошкодило вікна будинків та автомобілі.

Внаслідок обстрілів у приватному секторі району є загиблі та поранені. Також зазнали руйнувань приватні будинки.

За уточненою інформацією, повідомленою головою Харківської обласної державної адміністрації Олегом Синєгубовим, внаслідок обстрілу загинула 65-річна жінка. Він також зазначив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб, але за даними Терехова відомо про п'ятьох жертв.

"Усім надається висококваліфікована медична допомога. Внаслідок ворожого "прильоту" КАБ у Слобідському районі зруйновано приватний будинок", — додав Олег Синєгубов у своєму дописі.

Варто зауважити, що близько 10:00 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв про нові удари по місту. За його словами, в Слобідському районі зафіксовано ворожий удар, деталі уточнюються. Через кілька хвилин він додав, що по Харкову стався ще один удар, а згодом ворог продовжує обстріли, зафіксовані нові прильоти.

Згодом, о 10:46 Терехов повідомив, що чотирма ракетами ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури, завдавши значних пошкоджень. Також у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БПЛА, і на той час, інформації про постраждалих не було.

Публікації Ігоря Терехова в Telegram Фото: Скриншот

Окрім цього, Ігор Терехов сьогодні зауважив, що минулий тиждень став для Харкова ще одним важким випробуванням. За його словами, ворог продовжує обстрілювати місто, б’ючи по теплових і енергетичних системах, щоб залишити людей без світла та опалення.

За сім днів місто зазнало 12 атак у різних районах, зокрема: Шевченківському, Слобідському, Основ’янському та Індустріальному. Крім того, відомо про постраждалих, внаслідок удару семеро людей поранено, і серед також є дитина. Натомість одна молода дівчина загинула від прямого влучання "Шахеда" у житловий будинок.

Статистика обстрілів РФ по Харкову протягомминулого тижня Фото: Ігор Терехов/telegram

За даними мера, удар припав не тільки на інфраструктуру, також постраждали приватні будинки, дитячий санаторій, спортивний об’єкт і гаражний кооператив. Наразі всі аварійні ситуації локалізовані, а роботи з відновлення тривають цілодобово.

"Відновлення дається вкрай складно. Це важка інженерна робота, складна логістика і постійний ризик повторних атак. Але жодної зупинки немає. Роботи тривають цілодобово, без вихідних", — додав Терехов.

Нагадаємо, що пізно ввечері 18 січня російські війська завдали удару "Шахедами" по Дніпру. Місцеві писали про потужні вибухи, а також зауважили, що ймовірною ціллю ворога були об'єкти енергетики міста.

Також у ніч на 19 січня ворог атакував Одесу та область ударними БпЛА. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергетичну інфраструктуру.