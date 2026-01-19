ВС РФ атаковали КАБами Харьков: разрушены жилые дома, есть жертвы

19 января в Слободском районе Харькова в результате ударов вражеских КАБов погибли люди и пострадали гражданские, также известно о разрушенных частных домах. Сейчас информация о раненых и масштабах разрушений уточняется.

Как сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, около 12:30 по городу были нанесены удары вражескими беспилотниками и крылатыми авиабомбами.

По его словам, зафиксировано три прилета по Слободскому району. Отдельно в Салтовском районе попадание ударного дрона повредило окна домов и автомобили.

В результате обстрелов в частном секторе района есть погибшие и раненые. Также подверглись разрушениям частные дома.

По уточненной информации, сообщенной председателем Харьковской областной государственной администрации Олегом Синегубовым, в результате обстрела погибла 65-летняя женщина. Он также отметил, что количество пострадавших возросло до четырех человек, но по данным Терехова известно о пяти жертвах.

"Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь. В результате вражеского "прилета" КАБ в Слободском районе разрушен частный дом", — добавил Олег Синегубов в своей заметке.

Стоит заметить, что около 10:00 городской голова Харькова Игорь Терехов сообщал о новых ударах по городу. По его словам, в Слободском районе зафиксирован вражеский удар, детали уточняются. Через несколько минут он добавил, что по Харькову произошел еще один удар, а впоследствии враг продолжает обстрелы, зафиксированы новые прилеты.

Впоследствии, в 10:46 Терехов сообщил, что четырьмя ракетами враг атаковал объект критической инфраструктуры, нанеся значительные повреждения. Также в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского БПЛА, и на то время, информации о пострадавших не было.

Публикации Игоря Терехова в Telegram Фото: Скриншот

Кроме этого, Игорь Терехов сегодня отметил, что прошедшая неделя стала для Харькова еще одним тяжелым испытанием. По его словам, враг продолжает обстреливать город, ударяя по тепловым и энергетическим системам, чтобы оставить людей без света и отопления.

За семь дней город подвергся 12 атакам в разных районах, в частности: Шевченковском, Слободском, Основянском и Индустриальном. Кроме того, известно о пострадавших, в результате удара семь человек ранены, и среди также есть ребенок. Зато одна молодая девушка погибла от прямого попадания "Шахеда" в жилой дом.

Статистика обстрелов РФ по Харькову в течение прошлой недели Фото: Игорь Терехов/telegram

По данным мэра, удар пришелся не только на инфраструктуру, также пострадали частные дома, детский санаторий, спортивный объект и гаражный кооператив. На данный момент все аварийные ситуации локализованы, а работы по восстановлению продолжаются круглосуточно.

"Восстановление дается крайне сложно. Это тяжелая инженерная работа, сложная логистика и постоянный риск повторных атак. Но никакой остановки нет. Работы продолжаются круглосуточно, без выходных", — добавил Терехов.

Напомним, что поздно вечером 18 января российские войска нанесли удар "Шахедами" по Днепру. Местные писали о мощных взрывах, а также отметили, что вероятной целью врага были объекты энергетики города.

Также в ночь на 19 января враг атаковал Одессу и область ударными БпЛА. В результате обстрелов повреждена энергетическая инфраструктура.