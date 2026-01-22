"Шахеди" потрібно знищувати ще на кордоні України, а не над містами, — Костенко (відео)

Масовані атаки російських "Шахедів" мають втратити будь-який сенс ще на підльоті до України, а не над житловими кварталами великих міст. Для цього держава повинна змінити підхід до протидії БпЛА, а також зробити їх знищення дешевим, системним і економічно невигідним для Росії.

Про це в ефірі Radio NV заявив народний депутат України від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. За його словами, Україна не повинна миритися з тим, що ворожі ударні безпілотники збивають уже над Києвом, Одесою, Херсоном чи іншими містами. Натомість ідеальна модель — це знищення всіх "Шахедів" одразу після перетину державного кордону або на мінімальній відстані від нього, щоб вони фізично не долітали до населених пунктів.

"Ми не маємо допускати, щоб "Шахеди" збивалися над Києвом, Одесою, Херсоном чи іншими містами — їх потрібно знищувати ще під час перетину українського кордону або на відстані кількох кілометрів від нього", — зауважив депутат.

Крім того, коментуючи заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про завдання знищити російські ударні дрони як явище та запитання, чи реально досягти цього вже цього року, Костенко наголосив, що технічно це можливо. Він зазначив, що Федоров, який доповідав профільному комітету Верховної Ради, розуміє масштаб проблеми та робить ставку на правильні інструменти.

Ба більше, на думку нардепа, "Шахеди" не є надскладною або унікальною зброєю, і їх можна збивати практично всіма типами протиповітряної оборони, зокрема й застарілими системами. Основна складність полягає не в самому перехопленні, а в дефіциті відповідних засобів ППО та боєприпасів до них, оскільки світ не був готовий до настільки масового застосування дронів у війні.

Також Костенко нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Україна була змушена збивати "Шахеди" навіть ракетами комплексів С-300, які сьогодні є вкрай дефіцитними та фактично ніде не виробляються, окрім Росії. Він визнав, що така практика була вимушеною, однак у довгостроковій перспективі вона призвела до серйозного виснаження запасів.

За його словами, нині головне завдання — створити максимально дешевий і водночас ефективний інструмент боротьби з дронами. Логіка проста: якщо Росія запускатиме сотні "Шахедів" вартістю десятки тисяч доларів кожен, а Україна знищуватиме їх значно дешевшими засобами, ворог програватиме економічно й не досягатиме військового результату.

"На початку війни були випадки, коли "Шахеди" збивали навіть ракетами С-300, які нині є в дефіциті у всьому світі. Це була недалекоглядна, але вимушена стратегія, тому зараз потрібно створювати максимально дешеву й ефективну зброю, щоб росіяни розуміли: сотні дронів за десятки тисяч доларів будуть знищені значно дешевшими засобами", — пояснив він.

За словами депутат, "ганятися" за "Шахедами" на F-16 чи Mirage і збивати їх ракетами — це надто дорого, а спроби знищення з гармат на близькій дистанції створюють серйозні ризики для пілотів і самих літаків.

Він також зазначив, що використання дорогих ракет ППО проти дешевих дронів вигідне саме Росії, адже Україна витрачає боєприпаси, які не виробляє самостійно та змушена постійно просити у партнерів. Це, за словами нардепа, частина розрахунку ворога — виснажити українську протиповітряну оборону перед більш серйозними ударами.

Також в ефірі Костенко підсумував, що вихід полягає у створенні скоординованої системи малої ППО, яка включатиме антидронові безпілотники, ракети малої дальності українського виробництва та інші доступні рішення.

"Потрібно шукати дешеві засоби, і ми їх уже знайшли. Тепер їх слід масштабувати й удосконалювати, щоб вони працювали за будь-яких умов, — тоді Росії буде вкрай складно знайти їм ефективну протидію", — зауважив нардеп.

