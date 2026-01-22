"Шахеды" нужно уничтожать еще на границе Украины, а не над городами, — Костенко (видео)

Массированные атаки российских "Шахедов" должны потерять всякий смысл еще на подлете к Украине, а не над жилыми кварталами крупных городов. Для этого государство должно изменить подход к противодействию дронам, а также сделать их уничтожение дешевым, системным и экономически невыгодным для России.

Об этом в эфире Radio NV заявил народный депутат Украины от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, Украина не должна мириться с тем, что вражеские ударные беспилотники сбивают уже над Киевом, Одессой, Херсоном или другими городами. Зато идеальная модель — это уничтожение всех "Шахедов" сразу после пересечения государственной границы или на минимальном расстоянии от нее, чтобы они физически не долетали до населенных пунктов.

"Мы не должны допускать, чтобы "Шахеды" сбивались над Киевом, Одессой, Херсоном или другими городами — их нужно уничтожать еще при пересечении украинской границы или на расстоянии нескольких километров от нее", — отметил депутат.

Відео дня

Кроме того, комментируя заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова о задаче уничтожить российские ударные дроны как явление и вопрос, реально ли достичь этого уже в этом году, Костенко отметил, что технически это возможно. Он отметил, что Федоров, который докладывал профильному комитету Верховной Рады, понимает масштаб проблемы и делает ставку на правильные инструменты.

Более того, по мнению нардепа, "Шахеды" не являются сверхсложным или уникальным оружием, и их можно сбивать практически всеми типами противовоздушной обороны, в том числе и устаревшими системами. Основная сложность заключается не в самом перехвате, а в дефиците соответствующих средств ПВО и боеприпасов к ним, поскольку мир не был готов к столь массовому применению дронов в войне.

Также Костенко напомнил, что в начале полномасштабного вторжения Украина была вынуждена сбивать "Шахеды" даже ракетами комплексов С-300, которые сегодня являются крайне дефицитными и фактически нигде не производятся, кроме России. Он признал, что такая практика была вынужденной, однако в долгосрочной перспективе она привела к серьезному истощению запасов.

По его словам, сейчас главная задача — создать максимально дешевый и одновременно эффективный инструмент борьбы с дронами. Логика проста: если Россия будет запускать сотни "Шахедов" стоимостью десятки тысяч долларов каждый, а Украина будет уничтожать их значительно более дешевыми средствами, враг будет проигрывать экономически и не будет достигать военного результата.

"В начале войны были случаи, когда "Шахеды" сбивали даже ракетами С-300, которые сейчас в дефиците во всем мире. Это была недальновидная, но вынужденная стратегия, поэтому сейчас нужно создавать максимально дешевое и эффективное оружие, чтобы россияне понимали: сотни дронов за десятки тысяч долларов будут уничтожены значительно более дешевыми средствами", — пояснил он.

По словам депутат, "гоняться" за "Шахедами" на F-16 или Mirage и сбивать их ракетами — это слишком дорого, а попытки уничтожения из пушек на близкой дистанции создают серьезные риски для пилотов и самих самолетов.

Он также отметил, что использование дорогих ракет ПВО против дешевых дронов выгодно именно России, ведь Украина тратит боеприпасы, которые не производит самостоятельно и вынуждена постоянно просить у партнеров. Это, по словам нардепа, часть расчета врага — истощить украинскую противовоздушную оборону перед более серьезными ударами.

Также в эфире Костенко подытожил, что выход заключается в создании скоординированной системы малой ПВО, которая будет включать антидронные беспилотники, ракеты малой дальности украинского производства и другие доступные решения.

"Нужно искать дешевые средства, и мы их уже нашли. Теперь их следует масштабировать и совершенствовать, чтобы они работали при любых условиях, — тогда России будет крайне сложно найти им эффективное противодействие", — отметил нардеп.

Напомним, по словам нового министра обороны Украины Михаила Федорова, лучший способ принудить Россию к миру - убивать 50 тысяч россиян в месяц.

Также Фокус писал, во время попыток отразить российскую атаку в ночь на 20 января Украина использовала ракет ПВО на 80 млн евро.