"Це не буде перемога": "Флеш" прокоментував заяву нардепа про знищення "Шахедів" на кордоні

Нардеп Роман Костенко озвучив ідею збиття "Шахедів" на російсько-українському кордоні, щоб вони не встигали дістатися міст. Втім фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов вважає, що це не принесе Україні перемогу, бо РФ знайде інші рішення для атак.

На заяву нардепа щодо відбиття атак "Шахедів" на російсько-українському кордоні фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов відреагував 23 січня у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що організовувати протиповітряну оборону вдовж кордонів є логічним рішенням.

"Оскільки "Шахеди" прибувають до нас не з космосу, а через кордони, то логічно і правильно будувати ешелони вздовж кордонів, не даючи "Шахедам" залетіти вглиб території", — сказав фахівець.

На думку "Флеша", для цього потрібно здійснити три кроки:

утворити вздовж усіх кордонів щільне єдине радіолокаційне поле;

забезпечити вздовж кордонів високу щільність екіпажів зенітних дронів й інших засобів ППО;

організувати ефективну та злагоджену роботу, для чого потрібна чітка система розподілу цілей.

"Це буде перемога? Ні. Як тільки ми це зробимо, Росія відразу перейде на реактивні БПЛА формату "Герань-5", — зазначив Сергій Бескрестнов.

За його словами, щоб здобути суттєву перевагу в повітрі та перемогу у війні, потрібно розробляти рішення проти "Шахедів" зі швидкістю понад 500 км/год. "Флеш" додав, що буде допомагати з розв'язанням цих питань заступнику командувача Повітряних сил Збройних сил України Павлу Єлізарову.

"Флеш" вважає, що збиття "Шахедів" на кордоні не дасть великої переваги у повітряній війні Фото: скриншот

Відбиття атак "Шахедів" на кордоні: що казали в Раді

Про те, що "Шахеди" потрібно знищувати ще на кордоні України, казав в ефірі Radio NV 22 січня народний депутат України від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Він висловлював думку, що Україна має збивати російські дрони на кордоні чи за кілька кілометрів від нього, щоб вони не встигали дістатися Києва, Одеси, Херсона та інших українських міст. Нардеп зазначив, що зараз головним завданням є створення максимально дешевого та ефективного інструменту боротьби з БПЛА.

Нагадаємо, 15 січня "Флеш" попереджав, що РФ зможе керувати "Шахедами" через Starlink: вперше було зафіксовано використання ворогом цієї технології для керування дроном-камікадзе БМ-35.