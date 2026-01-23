"Это не будет победа": "Флеш" прокомментировал заявление нардепа об уничтожении "Шахедов" на границе

Нардеп Роман Костенко озвучил идею сбивания "Шахедов" на российско-украинской границе, чтобы они не успевали добраться до мостов. Впрочем специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов считает, что это не принесет Украине победу, потому что РФ найдет другие решения для атак.

На заявление нардепа об отражении атак "Шахедов" на российско-украинской границе специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов отреагировал 23 января в своем Telegram-канале. Он отметил, что организовывать противовоздушную оборону вдоль границ является логичным решением.

"Поскольку "Шахеды" прибывают к нам не из космоса, а через границы, то логично и правильно строить эшелоны вдоль границ, не давая "Шахедам" залететь вглубь территории", — сказал специалист.

По мнению "Флеша", для этого нужно осуществить три шага:

создать вдоль всех границ плотное единое радиолокационное поле;

обеспечить вдоль границ высокую плотность экипажей зенитных дронов и других средств ПВО;

организовать эффективную и слаженную работу, для чего нужна четкая система распределения целей.

"Это будет победа? Нет. Как только мы это сделаем, Россия сразу перейдет на реактивные БПЛА формата "Герань-5", — отметил Сергей Бескрестнов.

По его словам, чтобы получить существенное преимущество в воздухе и победу в войне, нужно разрабатывать решения против "Шахедов" со скоростью более 500 км/ч. "Флеш" добавил, что будет помогать с решением этих вопросов заместителю командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Павлу Елизарову.

"Флеш" считает, что сбивание "Шахедов" на границе не даст большого преимущества в воздушной войне Фото: скриншот

Отражение атак "Шахедов" на границе: что говорили в Раде

О том, что "Шахеды" нужно уничтожать еще на границе Украины, говорил в эфире Radio NV 22 января народный депутат Украины от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он высказывал мнение, что Украина должна сбивать российские дроны на границе или в нескольких километрах от нее, чтобы они не успевали добраться до Киева, Одессы, Херсона и других украинских городов. Нардеп отметил, что сейчас главной задачей является создание максимально дешевого и эффективного инструмента борьбы с БПЛА.

Напомним, 15 января "Флеш" предупреждал, что РФ сможет управлять "Шахедами" через Starlink: впервые было зафиксировано использование врагом этой технологии для управления дроном-камикадзе БМ-35.