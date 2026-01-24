РФ має не більше чотирьох ракет "Орешник": планують запустити серійне виробництво, — розвідка

У Службі зовнішньої розвідки України вважають, що нова російська балістична ракета середньої дальності "Орешник" має радше політичне, ніж військове значення.

Перший заступник голови СЗРУ Олег Луговський відповів на низку запитань щодо передового озброєння Російської Федерації. Коментуючи застосування РФ "Орнешник" під час удару по Львівській області в ніч на 9 січня 2026 року, він зазначив, що наразі Росія має в своєму розпорядженні вкрай обмежену кількість таких ракет.

"За нашими оцінками, Росія має не більше 3-4 таких ракет. Нам відомо, що Міністерство оборони Росії у 2026 році планує запустити "Орешник" в серійне виробництво і набути можливості виробляти п'ять і більше таких ракет на рік", — сказав Луговський.

Розвідник підкреслив, що реальна бойова ефективність цього озброєння залишається сумнівною. За його словами, "Орешник" побудована на технологіях минулого століття, потребує постійного технічного супроводу та регулярного усунення несправностей, що значно обмежує її практичне застосування.

Відео дня

Коментуючи інформацію про можливе розгортання ракети на території Білорусі, Луговський лише сказав, що між українською та іноземними розвідками ведеться активна взаємодія.

"З мого боку некоректно розкривати інформацію, яку надають партнери. Але є активна взаємодія на цю тему. Це дає змогу мати загальну об'єктивну картину й уникнути російської та білоруської дезінформації".

Нагадаємо, Збройні сили РФ застосовували ракету "Орешник" в ударі по Дніпру 21 листопада 2024 року і по Львову 8 грудня 2026 року, проте в обох випадках використовувалися інертні бойові частини без вибухівки, що не призвело до значних руйнувань.

Як зазначили експерти Defense Express, справжньою метою цих пусків могла бути не Україна, а випробування реакції західних систем протиракетної оборони. Інакше кажучи, Росія використовувала удари як спосіб перевірити роботу одразу трьох комплексів ПРО, розміщених у Європі: Aegis Ashore у Польщі та Румунії, а також ізраїльського комплексу Arrow-3, нещодавно розгорнутого в Німеччині.