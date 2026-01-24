РФ имеет не более четырех ракет "Орешник": планируют запустить серийное производство, – разведка

В Службе внешней разведки Украины считают, что новая российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" имеет скорее политическое, чем военное значение.

Первый заместитель председателя СВРУ Олег Луговский ответил на ряд вопросов относительно передового вооружения Российской Федерации. Комментируя применение РФ "Орешник" во время удара по Львовской области в ночь на 9 января 2026 года, он отметил, что на данный момент Россия располагает крайне ограниченным количеством таких ракет.

"По нашим оценкам, Россия имеет не более 3-4 таких ракет. Нам известно, что Министерство обороны России в 2026 году планирует запустить "Орешник" в серийное производство и приобрести возможности производить пять и более таких ракет в год", — сказал Луговский.

Разведчик подчеркнул, что реальная боевая эффективность этого вооружения остается сомнительной. По его словам, "Орешник" построен на технологиях прошлого века, требует постоянного технического сопровождения и регулярного устранения неисправностей, что значительно ограничивает его практическое применение.

Комментируя информацию о возможном развертывании ракеты на территории Беларуси, Луговский лишь сказал, что между украинской и иностранными разведками ведется активное взаимодействие.

"С моей стороны некорректно раскрывать информацию, которую предоставляют партнеры. Но есть активное взаимодействие на эту тему. Это позволяет иметь общую объективную картину и избежать российской и белорусской дезинформации".

Напомним, Вооруженные силы РФ применяли ракету "Орешник" в ударе по Днепру 21 ноября 2024 года и по Львову 8 декабря 2026 года, однако в обоих случаях использовались инертные боевые части без взрывчатки, что не привело к значительным разрушениям.

Как отметили эксперты Defense Express, истинной целью этих пусков могла быть не Украина, а испытание реакции западных систем противоракетной обороны. Иными словами Россия использовала удары как способ проверить работу сразу трех комплексов ПРО, размещенных в Европе: Aegis Ashore в Польше и Румынии, а также израильского комплекса Arrow-3, недавно развернутого в Германии.