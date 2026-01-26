"Закінчення війни точно не буде": яка можлива тривалість перемир'я, — Костенко (відео)

Президент Російської Федерації Володимир Путін не планує завершувати війну в Україні, але буде тягнути час задля президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, заявив народний депутат та секретар комітету ВР з національної безпеки Роман Костенко. Політик озвучив, якою може бути тривалість перемир'я та чи призупиняться удари по енергетиці.

Москва робитиме заяви, щоб Вашингтон не арештував одномоментно весь тіньовий флот, пролунало у фрагменті коментаря Костенко для медіа, опублікованому УНІАН. З огляду на це можливе припинення вогню на 1-2 дні або тижневе. Крім того, можливе навіть енергетичне перемир'я. На думку нардепа, найближчим часом завершення війни не буде, а дії РФ будуть спрямовані на захист важливих питань, виготовлення нових ракет та відновлення бойових дій.

Мирні переговори - Костенко про можливість завершення війни, січень 2026

Коментар Костенка опублікували вдень 26 січня, після завершення чергового раунду переговорів в Абу-Дабі. Зі слів українського політика, Путін "гратиметься з перемовинами": можливі нетривалі домовленості з Трампом, щоб показати начебто "готовність", але справжніх планів із завершення війни Кремль немає.

"Закінчення війни точно ні, я не бачу. Ну, все може бути, але я не бачу в найближчій перспективі. Путін буде гратися з такими перемовинами: з енергетичними перемир'ями, з одноденним або дводенним або тижневим перемир'ям, щоб просто тримати в фокусі уваги Трампа", — вважає Костенко.

На думку нардепа, РФ використовує процес переговорів, щоб не арештовували тіньовий флот, щоб не було 100-відсоткових санкцій на росіян чи сателітів, щоб будувати ракети.

"Це частина гри, яка буде призводити далі до відновлення бойових дій. Просто гра Путіна", — підсумував політик.

Мирні переговори — деталі зустрічі в Абу-Дабі

Зазначимо, Фокус писав про третій етап тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі, які 22-24 січня відбулись за участю делегацій України, США та РФ. Вашингтон заявив про впевненість у результативності зустрічі, Україна пронесла пропозиції про міжнародне військове миротворче угрупування та демілітаризовану зону. Тим часом пропозиція РФ — капітуляція Україна та відмова від частини Донецької області. При цьому представник Об'єднаних Арабських Еміратів у коментарі медіа заявив, що між делегаціями начебто відбулась "несподівана хімія". Зранку 26 січня речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що відбуваються "конструктивні переговори" і що важливо дотримуватись "духу Анкориджу".

Нагадуємо, під час зустрічі в Абу-Дабі РФ завдала масованого удару по Україну, запустивши майже 400 дронів та ракети "Циркон" та Х-22.