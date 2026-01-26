"Окончания войны точно не будет": какова возможная продолжительность перемирия, — Костенко (видео)

Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует завершать войну в Украине, но будет тянуть время для президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, заявил народный депутат и секретарь комитета ВР по национальной безопасности Роман Костенко. Политик озвучил, какой может быть продолжительность перемирия и приостановятся ли удары по энергетике.

Москва будет делать заявления, чтобы Вашингтон не арестовал одномоментно весь теневой флот, прозвучало во фрагменте комментария Костенко для медиа, опубликованном УНИАН. Учитывая это возможно прекращение огня на 1-2 дня или недельное. Кроме того, возможно даже энергетическое перемирие. По мнению нардепа, в ближайшее время завершения войны не будет, а действия РФ будут направлены на защиту важных вопросов, изготовление новых ракет и возобновление боевых действий.

Мирные переговоры — Костенко о возможности завершения войны, январь 2026

Комментарий Костенко опубликовали днем 26 января, после завершения очередного раунда переговоров в Абу-Даби. По словам украинского политика, Путин "будет играть с переговорами": возможны непродолжительные договоренности с Трампом, чтобы показать вроде бы "готовность", но настоящих планов по завершению войны у Кремля нет.

"Окончания войны точно нет, я не вижу. Ну, все может быть, но я не вижу в ближайшей перспективе. Путин будет играться с такими переговорами: с энергетическими перемириями, с однодневным или двухдневным или недельным перемирием, чтобы просто держать в фокусе внимания Трампа", — считает Костенко.

По мнению нардепа, РФ использует процесс переговоров, чтобы не арестовывали теневой флот, чтобы не было 100-процентных санкций на россиян или сателлитов, чтобы строить ракеты.

"Это часть игры, которая будет приводить дальше к возобновлению боевых действий. Просто игра Путина", — подытожил политик.

Мирные переговоры — детали встречи в Абу-Даби

Отметим, Фокус писал о третьем этапе трехсторонних мирных переговоров в Абу-Даби, которые 22-24 января состоялись с участием делегаций Украины, США и РФ. Вашингтон заявил об уверенности в результативности встречи, Украина пронесла предложения о международной военной миротворческой группировке и демилитаризованной зоне. Между тем предложение РФ — капитуляция Украины и отказ от части Донецкой области. При этом представитель Объединенных Арабских Эмиратов в комментарии медиа заявил, что между делегациями якобы состоялась "неожиданная химия". Утром 26 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что происходят "конструктивные переговоры" и что важно придерживаться "духа Анкориджа".

Напоминаем, во время встречи в Абу-Даби РФ нанесла массированный удар по Украине, запустив почти 400 дронов и ракеты "Циркон" и Х-22.