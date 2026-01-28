Росіяни вбили сім'ю на Київщині: журналіст врятував 4-річну дівчинку із палаючого будинку (відео)

У Білогородці під час пожежі в багатоповерховому будинку, що виникла через атаку російських "Шахедів", журналіст видання "Радіо Свобода" Марʼян Кушнір врятував чотирирічну дитину. На жаль, її мати та вітчим загинули під час трагедії.

На своїй сторінці у Telegram журналістка Юлія Кирієнко, яка працює для "Спецкор" та "ТСН", повідомила, що Марʼян Кушнір увійшов у палаюче помешкання, щоб допомогти людям, і виявив там дитину. Журналіст виніс її з вогню, після чого дитину передали рідним.

За словами Юлії Корнієнко, Марʼян Кушнір відомий тим, що висвітлює події у найгарячіших точках фронту та неодноразово рятує цивільних. Раніше він евакуював дівчинку з її матір’ю із села на лінії фронту, коли регулярна евакуація вже не працювала, а військові діяли вкрай обережно через загрозу обстрілів.

"Дякуємо, Марʼяне. Добре, що є люди, готові рятувати інших навіть за небезпеки", — підкреслила Юлія Кирієнко, відзначаючи героїзм журналіста.

Що відомо про подружжя яке загинуло у Білгородці

Як повідомляє видання ТСН, кореспондент якого перебував на місці події, російський БпЛА влучив у житловий комплекс у Білогородці. Внаслідок удару зайнялися дах та верхній поверх багатоповерхівки.

За інформацією кореспондентки ТСН Аліни Лісової, у квартирі під час атаки перебували чоловік і жінка, які загинули. Свідки розповіли, що у подружжя була маленька дитина, яку вдалося врятувати. Пожежники ліквідували полум’я, а на місці продовжують працювати поліцейські.

Місцеві мешканці зазначили, що намагалися допомогти родині, проте через сильне ураження дістатися до верхнього поверху було неможливо. За словами свідків, батьки дитини були дуже добрими людьми, а дівчинку, яка спала на нижньому поверсі, вдалося винести з квартири живою.

Жінка, яка мешкає поблизу, додала, що загибла працювала косметологинею, і висловила полегшення, що дитина залишилася живою. Відомо, що квартира подружжя була дворівневою: батьки знаходилися на верхньому поверсі, а дитина спала на нижньому.

Як вже зазначалося у матеріалі, дитину врятував журналіст Марʼян Кушнір. Він розповів кореспондентці ТСН, що побачив піввідчинені двері квартири, зайшов і виявив дівчинку, яка плакала й кликала маму. Однак у цей час її мати залишалася на другому поверсі, де вже горіла квартира.

Також він зауважив, що наразі дитина перебуває під опікою батька, оскільки мати та вітчим загинули. Також у неї є старший брат, у якого, як пише видання, сьогодні був день народження.

Крім того, на похвалу українців на своїй сторінці у Facebook відреагував журналіст Мар’ян Кушнір. Він подякував усім за теплі слова та підкреслив, що не вважає себе героєм.

"Друзі, дякую за підтримку. Я не герой, я просто опинився в потрібному місці та зробив те, що мав", — написав він.

Публікація Мар"яна Кушніра на сторінці у Facebook Фото: Скриншот

За його словами, справжні герої — це військові, рятувальники, медики та всі ті, хто щодня захищає українців від російської агресії. Водночас Кушнір наголосив, що зараз головне — підтримати дівчинку, про яку говорять усі, та її родину.

Нагадаємо, що цієї ночі у Білогородській громаді, що входить до Бучанського району, близько 01:38 безпілотник типу "Герань-2" влучив у житловий будинок.

Також Фокус писав, що окрім двох загиблих людей, внаслідок атаки РФ на Київщині постраждали 4 місцевих, їм оперативно надали медичну допомогу.