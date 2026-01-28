Россияне убили семью на Киевщине: журналист спас 4-летнюю девочку из горящего дома (видео)

В Белогородке во время пожара в многоэтажном доме, возникшего из-за атаки российских "Шахедов", журналист издания "Радио Свобода" Марьян Кушнир спас четырехлетнего ребенка. К сожалению, его мать и отчим погибли во время трагедии.

На своей странице в Telegram журналистка Юлия Кириенко, которая работает для "Спецкор" и "ТСН", сообщила, что Марьян Кушнир вошел в горящее помещение, чтобы помочь людям, и обнаружил там ребенка. Журналист вынес его из огня, после чего ребенка передали родным.

По словам Юлии Корниенко, Марьян Кушнир известен тем, что освещает события в самых горячих точках фронта и неоднократно спасает гражданских. Ранее он эвакуировал девочку с ее матерью из села на линии фронта, когда регулярная эвакуация уже не работала, а военные действовали крайне осторожно из-за угрозы обстрелов.

"Спасибо, Марьян. Хорошо, что есть люди, готовые спасать других даже в опасности", — подчеркнула Юлия Кириенко, отмечая героизм журналиста.

Что известно о супругах, которые погибли в Белгородке

Как сообщает издание ТСН, корреспондент которого находился на месте происшествия, российский БпЛА попал в жилой комплекс в Белогородке. В результате удара загорелись крыша и верхний этаж многоэтажки.

По информации корреспондента ТСН Алины Лисовой, в квартире во время атаки находились мужчина и женщина, которые погибли. Свидетели рассказали, что у супругов был маленький ребенок, которого удалось спасти. Пожарные ликвидировали пламя, а на месте продолжают работать полицейские.

Местные жители отметили, что пытались помочь семье, однако из-за сильного поражения добраться до верхнего этажа было невозможно. По словам свидетелей, родители ребенка были очень добрыми людьми, а девочку, которая спала на нижнем этаже, удалось вынести из квартиры живой.

Женщина, которая живет поблизости, добавила, что погибшая работала косметологом, и выразила облегчение, что ребенок остался жив. Известно, что квартира супругов была двухуровневой: родители находились на верхнем этаже, а ребенок спал на нижнем.

Как уже отмечалось в материале, ребенка спас журналист Марьян Кушнир. Он рассказал корреспонденту ТСН, что увидел полуоткрытую дверь квартиры, зашел и обнаружил девочку, которая плакала и звала маму. Однако в это время ее мать оставалась на втором этаже, где уже горела квартира.

Также он отметил, что сейчас ребенок находится под опекой отца, поскольку мать и отчим погибли. Также у нее есть старший брат, у которого, как пишет издание, сегодня был день рождения.

Кроме того, на похвалу украинцев на своей странице в Facebook отреагировал журналист Марьян Кушнир. Он поблагодарил всех за теплые слова и подчеркнул, что не считает себя героем.

"Друзья, спасибо за поддержку. Я не герой, я просто оказался в нужном месте и сделал то, что должен был", — написал он.

Публикация Марьяна Кушнира на странице в Facebook Фото: Скриншот

По его словам, настоящие герои — это военные, спасатели, медики и все те, кто ежедневно защищает украинцев от российской агрессии. В то же время Кушнир отметил, что сейчас главное — поддержать девочку, о которой говорят все, и ее семью.

Напомним, что этой ночью в Белогородской общине, входящей в Бучанский район, около 01:38 беспилотник типа "Герань-2" попал в жилой дом.

Также Фокус писал, что кроме двух погибших людей, в результате атаки РФ на Киевщине пострадали 4 местных, им оперативно оказали медицинскую помощь.