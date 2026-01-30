Запорізький ОТЦК планує витратити 333 млн гривень на авіаперевезення: деталі тендера

Послуги з авіаперевезень на 333 мільйони гривень замовив Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Тендер виграло ТОВ, яке займається будівництвом, торгівлею та туристичною діяльністю.

Йдеться про закупівлю послуг, пов'язаних із перевезенням (оформлення документів, що засвідчують особу, віз, проїзних документів, страхування, транспортування тощо) кандидатів для проходження військової служби з числа іноземців або осіб без громадянства з території іноземних держав, їхнім харчуванням та проживанням, йдеться на Prozorro.

Інформація про закупівлю послуг з'явилася на порталі 23 січня.

Станом на 30 січня як учасника тендеру, який відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у тендерній документації, і для якого відсутні причини для відмови, зазначено ТОВ "НТН".

Згідно з інформацією на YouControl, ця фірма зареєстрована 2005 року. У системі зазначено, що вона займається оптовою торгівлею деревиною та будматеріалами. Серед інших напрямків — будівництво, неспеціалізована оптова торгівля та діяльність туристичних агентств.

Як керівника вказано Тимофія Наровило.

Розмір статутного капіталу "НТН" — 26 200,00 грн, а дохід за 2024 рік — 355 тис. грн.

На інформацію про тендер уже з'явилася перша реакція. Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко опублікував емоційний допис у Telegram.

"Кого і куди там зібралися перевозити — питання дуже цікаве. Але ну не пі***ц? Ситуація просто критична, росіяни рухаються в місто. Дрони, ракети, каби, рсзв — долітає вже все. А в ТЦК 333 млн на авіаперевезення", — написав він.

Щоправда, через деякий час парламентарій видалив свій пост на цю тему.

У Запорізькому ОТЦК і СП інформацію про тендер не коментували.

