Запорожский ОТЦК планирует потратить 333 млн гривен на авиаперевозки: детали тендера

Услуги по авиаперевозкам на 333 миллиона гривен заказал Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Тендер выиграло ООО, которое занимается строительством, торговлей и туристической деятельностью.

Речь идет о закупке услуг, связанных с перевозкой (оформление документов, удостоверяющих личность, виз, проездных документов, страхование, транспортировка и т.п.) кандидатов для прохождения военной службы из числа иностранцев или лиц без гражданства с территории иностранных государств, их питанием и проживанием, говорится на Prozorro.

Информация о закупке услуг появилась на портале 23 января.

По состоянию на 30 января в качестве участника тендера, который соответствует квалификационным критериям, установленным в тендерный документации, и для которого отсутствуют причины для отказа, указано ООО "НТН".

Согласно информации на YouControl, эта фирма зарегистрирована в 2005 году. В системе указано, что она занимается оптовой торговлей древесиной и стройматериалами. Среди других направлений — строительство, неспециализированная оптовая торговля и деятельность туристических агентств.

В качестве руководителя указан Тимофей Наровило.

Размер статутного капитала "НТН" — 26 200,00 грн, а доход за 2024 год — 355 тыс. грн.

На информацию о тендере уже появилась первая реакция. Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал эмоциональное сообщение в Telegram.

"Кого и куда там собрались перевозить — вопрос очень интересный. Но ну не пи***ц? Ситуация просто критическая, россияне движутся в город. Дроны, ракеты, кабы, рсзв — долетает уже все. А в ТЦК 333 млн на авиаперевозки", — написал он.

Правда, спустя некоторое время парламентарий удалил свой пост на эту тему.

В Запорожском ОТЦК и СП информацию о тендере не комментировали.

