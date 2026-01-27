Мобилизация в Украине продолжается: адвокат объяснила, кого не может оштрафовать ТЦК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Согласно закону о мобилизации, военнообязанные должны передавать информацию об изменениях в своих персональных данных в ТЦК и СП.

Иначе им грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен. В то же время адвокат Grain Law Firm Лидия Карплюк в комментарии изданию Oboz прокомментировала, кто может избежать штрафа со стороны военкоматов.

По ее словам, штрафы не будут применены в том случае, если ТЦК может получить персональные данные военнообязанного из других реестров в электронном формате. В частности, речь идет, например, о Едином государственном демографическом реестре.

"Поскольку постановка на воинский учет связана в основном с зарегистрированным местом жительства, то соответственно такие сведения должны быть в Едином государственном демографическом реестре, и в таком случае тех, кто не стал на учет, не могут привлечь к административной ответственности", — отметила Карплюк.

Відео дня

Кого могут привлечь к ответственности?

Привлечь к ответственности могут только тех военнообязанных, информации о которых нет ни в одном из реестров.

Впрочем, адвокат объяснила, что любая ситуация должна рассматриваться в индивидуальном порядке. Поэтому, если ТЦК выписали штраф, а необходимые данные в госреестрах имеются, то этот штраф можно и нужно обжаловать в суде.

"В таких случаях суды руководствуются принципом надлежащего управления, согласно которому нельзя ставить человеку в вину бездействие государства", — подытожила Лидия Карплюк.

Напомним, 26 января президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в Украине продлили военное положение и мобилизацию до 4 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что юристы предполагают, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки в этом году будут выписывать меньше бумажных повесток. Военнообязанным чаще будут поступать сообщения в электронном виде.

Фокус рассказывал, кого из мужчин заберут в армию в феврале в рамках мобилизации.