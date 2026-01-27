Мобілізація в Україні триває: адвокатка пояснила, кого не може оштрафувати ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація. Відповідно до закону про мобілізацію, військовозобов'язані мають передавати інформацію про зміни у своїх персональних даних до ТЦК та СП.

Інакше їм загрожує штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Водночас адвокатка Grain Law Firm Лідія Карплюк у коментарі виданню Oboz прокоментувала, хто може уникнути штрафу з боку військкомів.

За її словами, штрафи не будуть застосовані у тому випадку, якщо ТЦК може отримати персональні дані військовозобов'язаного з інших реєстрів у електроенному форматі. Зокрема, йдеться, наприклад, про Єдиний державний демографічний реєстр.

"Оскільки взяття на військовий облік повʼязане здебільшого із зареєстрованим місцем проживання, то відповідно такі відомості мають бути в Єдиному державному демографічному реєстрі, і в такому разі тих, хто не став на облік, не можуть притягти до адміністративної відповідальності", — зазначила Карплюк.

Кого можуть притягнути до відповідальності?

Притягнути до відповідальності можуть тільки тих військовозобов'язаних, інформації щодо яких немає в жодному з реєстрів.

Утім адвокатка пояснила, що будь-яка ситуація має розглядатися в індивідуальному порядку. Тож, якщо ТЦК виписали штраф, а необхідні дані в держреєстрах наявні, то цей штраф можна і потрібно оскаржувати в суді.

"В таких випадках суди керуються принципом належного врядування, відповідно до якого не можна ставити людині в провину бездіяльність держави", — підсумувала Лідія Карплюк.

Нагадаємо, 26 січня президент Володимир Зеленський підписав закон, яким в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 4 травня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що юристи припускають, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки цього року виписуватимуть менше паперових повісток. Військовозобов'язаним частіше надходитимуть повідомлення в електронному вигляді.

Фокус розповідав, кого з чоловіків заберуть до армії у лютому в рамках мобілізації.