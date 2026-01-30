ЗСУ ліквідували окупанта гранатою, що не здетонувала: як це сталося (відео)

Оператор БПЛА 63 ОМБр скинув боєприпас на окупанта. Він не здетонував, та попри це росіянин був ліквідований — важка граната влучила йому в голову.

Про унікальний випадок під час війни в Україні пресслужба 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України розповіла 30 січня у Telegram. Боєць у відео пояснив, що перед скиданням не витягнув з гранати чеку, тож детонатор не був активований.

Обережно: на відео присутня ненормативна лексика!

"Сьогодні я кинув в п*дора гранату, але не витягнув чеку. Граната влучила йому в голову, і він довго мучився перед тим, як сконати", — каже в ролику закадровий голос.

На відео можна побачити російського військового, який стоїть під деревом, поки йому в голову згори раптово не "прилітає" боєприпас. Окупант падає і певний час борсається на землі, а потім нерухомо застигає.

Нагадаємо, 30 січня український військовий Роман Ковальов розповів, що сталося з росіянами, які намагалися пробратись в Куп'янськ-Вузловий Харківської області для встановлення прапора та знімання фейку про "взяття" міста. За його словами, українські бійці ліквідували диверсантів.

26 січня в ГУР Міністерства оборони України розповіли деталі загибелі російського найманця з Філіппін. За словами розвідників, іноземець загинув у "м'ясному штурмі", повільно помираючи в лісосмузі від поранення, а російське командування не планувало жодної евакуації.