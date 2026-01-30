ВСУ ликвидировали оккупанта не сдетонировавшей гранатой: как это произошло (видео)

Оператор БПЛА 63 ОМБр сбросил боеприпас на оккупанта. Он не сдетонировал, но несмотря на это россиянин был ликвидирован — тяжелая граната попала ему в голову.

Об уникальном случае во время войны в Украине пресс-служба 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины рассказала 30 января в Telegram. Боец в видео объяснил, что перед сбросом не вытащил из гранаты чеку, поэтому детонатор не был активирован.

Осторожно: на видео присутствует ненормативная лексика!

"Сегодня я бросил в п*дора гранату, но не вытащил чеку. Граната попала ему в голову, и он долго мучился перед тем, как скончаться", — говорит в ролике закадровый голос.

На видео можно увидеть российского военного, который стоит под деревом, пока ему в голову сверху внезапно не "прилетает" боеприпас. Оккупант падает и некоторое время барахтается на земле, а затем неподвижно застывает.

Напомним, 30 января украинский военный Роман Ковалев рассказал, что произошло с россиянами, которые пытались пробраться в Купянск-Узловой Харьковской области для установки флага и съемки фейка о "взятии" города. По его словам, украинские бойцы ликвидировали диверсантов.

26 января в ГУР Министерства обороны Украины рассказали детали гибели российского наемника из Филиппин. По словам разведчиков, иностранец погиб в "мясном штурме", медленно умирая в лесополосе от ранения, а российское командование не планировало никакой эвакуации.