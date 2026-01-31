"Їх зачищають": в DeepState розповіли, хто контролює Куп'янськ-Вузловий (мапа)

Селище Куп'янськ-Вузловий Харківської області перебуває під повним контролем Збройних сил України, а малі групи окупантів, які проникли до селища, вже зачищають.

Це підвтерджується зкорема відео, які записують українські бійці з центру цього населеного пункту, повідомили в DeepState.

"По ситуації з Куп'янськ-Вузловим — селище під повним контролем Сил Оборони України. Останні дні гарним підтвердженням є щоденні відео українського військовослужбовця. Він не тільки без броніка і каски, а ще й без шапки, ходить по центру селища", — йдеться у повідомленні.

Куп'янськ-Вузловий на мапі Фото: DeepState

Аналітики підкреслили, що іноді в селище справді проникають малі групи противника, метою яких є інфільтруватися з району Піщаного по залізниці в Куп'янськ-Вузловий.

"Але їх зачищають, і це робиться, на жаль, відносно часто, проте робиться, щоб не допустити подальшого накопичення", — пояснили в DeepState.

Там також наголосили, що ситуація щодо Петропавлівки наразі уточнюється.

Нагадаємо, 27 січня Генштаб ЗС РФ заявив про захоплення Куп'янська-Вузлового.

Фокус також писав про те, що ЗС РФ намагалися пробратись в Куп'янськ-Вузловий, щоб встановити свій прапор та підтвердити пропаганаду Кремля.