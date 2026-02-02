"Буде мертва": міністр оборони Німеччини спрогнозував майбутнє України без підтримки Заходу

Києву життєво необхідна підтримка Заходу, адже без неї Україна "завтра буде мертва". Заходу потрібно підтримувати Україну навіть попри те, що це вартує великих грошей.

Тому що для Європи припинення підтримки України обійдеться значно дорожче, ніж її продовження, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Kameramann Bayern.

За його словами, якщо припинити підтримку України, це матиме жахливі наслідки.

"По-перше, Україна завтра буде мертва, а по-друге, для нас це обійдеться значно дорожче, ніж підтримка зараз. І тому так важливо, щоб ми, як Німеччина, чітко дали зрозуміти в НАТО, що ми підтримуємо Україну, навіть якщо це вартує великих грошей", — сказав Пісторіус.

Він підкреслив, що Німеччина є найбільшою економікою Європи і третьою за величиною у світі, тому німці повинні відповідати цій ролі.

Пісторіус зазначив, що в Європі існує військова загроза, оскільки поруч триває повномасштабна війна в Україні.

Міністр оборони Німеччини також наголосив, що російський диктатор Володимир Путін "завжди давав зрозуміти, що його турбує не тільки Україна", тому німці мають бути готові до оборони, "мають закупити матеріали та зброю".

