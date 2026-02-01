У січні ЗС РФ застосували по Україні рекордну кількість балістичних ракет, — Коваленко

У січні 2026 року Збройні сили Російської Федерації застосували по території України рекордну кількість балістичних засобів ураження. Загалом за місяць росіяни випустили 91 балістичну ракету, що стало абсолютним максимумом за весь час повномасштабної війни.

Попередній рекорд було зафіксовано в жовтні 2025 року, коли РФ застосувала 89 балістичних ракет. На це звернув увагу військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За тижнями січня ситуація мала такий вигляд:

Перший тиждень січня — застосовано 18 балістичних ракет, з яких було збито лише одну ціль

Другий тиждень — 38 ракет 9М723 клмплексів "Іскандер-М" і північнокорейські KN-23, а також ракети 5В55 комплексів С-300; збито 11 цілей

Третій тиждень — з 23 балістичних ракет знищено 14

Останній тиждень і кінець місяця — застосовано 12 ракет, збито 5

Таким чином, у січні сили ППО України змогли перехопити лише частину балістичних цілей, що підкреслює складність протидії цьому типу озброєнь.

Коваленко зазначає, що балістичні ракети фактично стали основним інструментом російського терору, витіснивши крилаті ракети Х-101 і 3М14 "Калібр", які раніше активно застосовувалися. Причому балістика застосовувалася противником у більшій кількості, ніж Х-101 і 3М14 разом узяті.

Наприклад, ракети Х-101 були використані в ніч на 20 січня — було здійснено 15 пусків, 13 вдалося перехопити засобами ППО. Крилаті ракети 3М14 "Калібр" застосовувалися в ніч на 9 січня — 22 пуски, з них збито 10 цілей.

Важливо

Китай допоміг РФ збудувати ракети "Орешник": чого не вистачало для гіперзвуку, — Telegraph

Коментуючи ситуацію, експерт додав, що балістичні засоби ураження використовуються російською армією майже в 2,5 раза частіше, ніж дозвукові крилаті ракети, і ударів ними завдають практично щодня.

"Думаю, боротьба з балістикою може стати одним із головних викликів для сил ППО у 2026-му році, оскільки противник докладає максимум зусиль для масштабування ударів саме цим засобом ураження", — написав Коваленко в соцмережах.

Раніше повідомлялося, що Україна щомісяця потерпає від ударів російських балістичних ракет комплексів "Іскандер", а також від інших швидкісних засобів ураження. У зв'язку з цим експерти з'ясовували, скільки ракет ЗРК Patriot потрібно для захисту від балістичних ударів і чи може цю потребу покрити військово-промисловий комплекс США.