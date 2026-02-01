В январе ВС РФ применили по Украине рекордное количество баллистических ракет, – Коваленко

В январе 2026 года Вооруженные силы Российской Федерации применили по территории Украины рекордное количество баллистических средств поражения. Всего за месяц россияне выпустили 91 баллистическую ракету, что стало абсолютным максимумом за все время полномасштабной войны.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре 2025 года, когда РФ применила 89 баллистических ракет. На это обратил внимание военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По неделям января ситуация выглядела следующим образом:

Первая неделя января — применено 18 баллистических ракет, из которых была сбита лишь одна цель

Вторая неделя — 38 ракет 9М723 клмплексов "Искандер-М" и северокорейские KN-23, а также ракеты 5В55 комплексов С-300; сбито 11 целей

Третья неделя — из 23 баллистических ракет уничтожено 14

Последняя неделя и конец месяца — применено 12 ракет, сбито 5

Таким образом, в январе силы ПВО Украины смогли перехватить лишь часть баллистических целей, что подчеркивает сложность противодействия этому типу вооружений.

Коваленко отмечает, что баллистические ракеты фактически стали основным инструментом российского террора, вытеснив ранее активно применявшиеся крылатые ракеты Х-101 и 3М14 "Калибр". Причем баллистика применялась противником в большем количестве, чем Х-101 и 3М14 вместе взятые.

К примеру, ракеты Х-101 были использованы в ночь на 20 января — было совершено 15 пусков, 13 удалось перехватить средствами ПВО. Крылатые ракеты 3М14 "Калибр" применялись в ночь на 9 января — 22 пуска, из них сбито 10 целей.

Важно

Комментируя ситуацию, эксперт добавил, что баллистические средства поражения используются российской армией почти в 2,5 раза чаще, чем дозвуковые крылатые ракеты, и удары ими наносятся практически ежедневно.

"Думаю, борьба с баллистикой может стать одним из главных вызовов для сил ПВО в 2026-м году, поскольку противник прилагает максимум усилий для масштабирования ударов именно этим средством поражения", — написал Коваленко в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Украина ежемесячно страдает от ударов российских баллистических ракет комплексов "Искандер", а также от других скоростных средств поражения. В этой связи эксперты выясняли, сколько ракет ЗРК Patriot нужно для защиты от баллистических ударов и может ли эту потребность покрыть военно-промышленный комплекс США.