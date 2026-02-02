Киеву жизненно необходима поддержка Запада, ведь без нее Украина "завтра будет мертва". Западу нужно поддерживать Украину даже несмотря на то, что это стоит больших денег.

Потому что для Европы прекращение поддержки Украины обойдется значительно дороже, чем ее продолжение, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Kameramann Bayern.

По его словам, если прекратить поддержку Украины, это будет иметь ужасные последствия.

"Во-первых, Украина завтра будет мертва, а во-вторых, для нас это обойдется значительно дороже, чем поддержка сейчас. И поэтому так важно, чтобы мы, как Германия, четко дали понять в НАТО, что мы поддерживаем Украину, даже если это стоит больших денег", — сказал Писториус.

Он подчеркнул, что Германия является крупнейшей экономикой Европы и третьей по величине в мире, поэтому немцы должны соответствовать этой роли.

Писториус отметил, что в Европе существует военная угроза, поскольку рядом продолжается полномасштабная война в Украине.

Министр обороны Германии также отметил, что российский диктатор Владимир Путин "всегда давал понять, что его беспокоит не только Украина", поэтому немцы должны быть готовы к обороне, "должны закупить материалы и оружие".

