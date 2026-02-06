У тисяч чоловіків зникли відстрочки через збій у "Резерв+": їх можуть мобілізувати, — ЗМІ

Військовозобов'язаного без офіційно підтвердженої відстрочки можуть законно мобілізувати, навіть якщо документа немає через технічний збій у "Резерв+". Один із таких збоїв стався 2 лютого, коли відстрочки низки громадян мали продовжитися автоматично.

Що робити, якщо сповіщення про відстрочку від мобілізації не прийшло в застосунок, адвокат Роман Сімутін пояснив у коментарі "Телеграфу". За словами журналістів, на тлі масових відключень світла, які паралізували роботу електронних реєстрів Центрів надання адміністративних послуг 2 лютого, у тисяч українських чоловіків виникла проблема з автомтичним продовженням.

Юрист зазначив, що коли сповіщення не прийшло, це означає, що у реєстрах недостатньо даних або інформація застаріла, бо ЦНАП не зміг опрацювати заяву військовозобов'язаного через відключення електроенергії. В такому разі необхідно самостійно йти до ЦНАПу з документами.

Відео дня

Якщо оформленої відстрочки немає — це автоматично стає підставою для мобілізації, навіть якщо у військовозобов'язаного є законне право не долучатися до війська. Втім, якщо громадянин не подав заяву вчасно, відповідальність лежить лише на ньому.

"Проблеми з автоматичним продовженням, як і наданням відстрочок, глобальні. Раджу не чекати і подавати документи через ЦНАП", — сказав Роман Сімутін.

Він припустив, що масові збої могли бути наслідком стороннього втручання в систему, оскільки такі масшатабні інциденти "просто так не відбуваються".

"У деяких людей, які мали бронювання або продовжену відстрочку, вона раптово зникала 3 лютого, а потім знову з’являлася з продовженням до 4 лютого. Люди писали, що були в шоці від того, що відбувається. Тому тут не просто технічний збій — є підстави вважати, що проблема пов’язана з певним втручанням у систему. Можливо, зовнішнім", — зазначив адвокат.

Відстрочка від мобілізації в "Резерв+": коментар ТЦК про збій

Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін наголосив, що військовозобов'язаний, який має право на відстрочку, повинен її належно оформити. Подати документи можна через "Резерв+" або ЦНАП. Подані через ЦНАП заяви розглядає комісія з надання відстрочок під головуванням начальників ТЦК та СП, а заяви в "Резерв+" та автоматичні продовження розглядаються без участі територіальних центрів.

На питання, чи зважають представники ТЦК під час перевірки документів на збої через відключення світла, Істомін відповів, що йому не відомо про централізовані вказівки щодо цього. Також він нагадав, що з моменту збою минуло вже 4 дні.

"Часу подати документи через ЦНАП, я вважаю, було достатньо", — сказав речник Полтавського ОТЦК та СП.

Нагадаємо, 3 лютого пресслужба Міністерства оборони повідомляла, що 90% відстрочок від мобілізації в "Резерв+" мали оновитися автоматично. Також до переліку військовозобов'язаних, яким не потрібно подавати заяви для продовження терміну відстрочки, додали 7 нових категорій.

У Київському обласному ТЦК та СП 31 січня пояснювали, що в Україні можуть мобілізувати навіть із відстрочкою, якщо статус громадянина не підтверджено офіційно.